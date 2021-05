Marituba inicia vacinação em profissionais da educação nesta segunda-feira (31)

A partir desta segunda-feira (31), será a vez dos professores do município de Marituba iniciarem a imunização contra a covid-19. Nessa primeira fase, serão vacinados professores da educação especial e infantil. A imunização será realizada de forma gradativa entre os dias 31 de maio e 2 de junho, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp). Para se imunizar, o professor, atuante no município, deve ir até o local no dia de vacinação designado pela Secretaria de Saúde portando RG, CPF, Cartão SUS, último contracheque e uma declaração da escola em que trabalha. A vacinação será feita de acordo com a escola de atuação, por isso é necessário que o professor atente para o seu dia e horário de vacinação.

O primeiro grupo, na segunda-feira pela manhã, é o de profissionais das escolas Dom Calabria, Felipe Santiago, João Milton Dantas, Nossa Senhora da Paz, Renaustro Amanajás, Nossa Senhora do Rosário, Benedito Bezerra Falcão, Laura Freire de O. Falcão, Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues e Nadéia Guimarães. Pela tarde, é a vez do segundo grupo, composto por quem trabalha nas escolas Santa Helena, Otília Begot, Mundo Mágico, Paulo Freire, Emília Clara de Lima, Dona Mora Guimarães, Santa Rita, Menino Deus, Geracina Begot e Maestro Carlos Gomes. Outras 20 instituições serão alcançadas na terça-feira (1º), manhã e tarde, e mais 24 escolas na quarta-feira (2), também nos dois turnos.

Já outros municípios próximos, como Santa Bárbara e Benevides, foram procurados pela reportagem, mas até o fim da produção da matéria não haviam dado retorno sobre o calendário de vacinação dos profissionais da educação.



Segunda-feira (31) – Horário: 8h às 12h – 1º GRUPO

1. E.M.E.F. Dom Calabria

2. E.M.E.I. Felipe Santiago (POLO)

3. E.M.E.F João Milton Dantas

4. E.M.E.F Nossa Senhora da Paz

5. E.M.E.F. Renaustro Amanajás

6. E.M.E.F. Nossa Senhora do Rosário

7. E.M.E.F. Benedito Bezerra Falcão (POLO)

8. E.M.E.F. Laura Freire de O. Falcão

9. E.M.E.F. Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues

10. E.M.E.F. Nadéia Guimarães

Segunda-feira (31) – Horário: 14h às 17h - 2º GRUPO

1. E.M.E.F. Santa Helena

2. E.M.E.F. Otília Begot

3. E.M.E.F. Mundo Mágico

4. E.M.E.F. Paulo Freire

5. E.M.E.F. Emília Clara de Lima

6. E.M.E.F. Dona Mora Guimarães

7. E.M.E.F. Santa Rita

8. C.M.E.I. Menino Deus (POLO)

9. E.M.E.F. Geracina Begot (POLO)

10. E.M.E.F. Maestro Carlos Gomes

Terça-feira (01) - Horário: 8h às 12h - 3º GRUPO

1. E.M.E.F. Suely Falcão (POLO)

2. E.M.E.F. Inácio Rodrigues da Cunha

3. E.M.E.F. Maria de Fátima

4. E.R.C. Centro Educacional Dinâmico

5. E.M.E.F. Cora Tereza

6. E.M.E.F. Miguel Lacerda da Silva

7. E.M.E.F. Gracinda Peres

8. E.M.E.F. Santa Lúcia

9. E.M.E.F. Parque das Palmeiras

10. E.M.E.F. Doutor Alcântara

Terça-feira (01) - Horário: 14h às 17h - 4º GRUPO

1. EMEIF Associação Beneficiente Luz e Vida

2. EMEIF Associação Pais e Mestres do Centro Educacional Luiz Pires

3. EMEF Benedito Bezerra Falção

4. EMEIF Célia Astral

5. EMEIF Centro Educacional Alegria do Saber

6. EMEIF Centro Educacional Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

7. EMEI Creche Lar Criança Esperança

8. EMEI Creche Menino Deus

9. EMEI Creche São Francisco

10. EMEI Creche Diácono Francisco de Assis Gonçalves

Quarta-feira (02) - Horário: 8h às 12h - 5º GRUPO

1. EMEI Creche Jardim dos Pardais

2. EMEI Creche Beija-Flor

3. EMEF Miguel Lacerda

4. EMEF Deus Seja Louvado

5. EMEF Dinâmico

6. EMEF Dolores Martins Ribeiro

7. EMEI DR. Marcello Cândia

8. EMEF Eládio Soares

9. EMEIF Espaço de Conveniência Educar

10. EMEIF Espaço Integrado Anjinhos do Saber

Quarta-feira (02) - Horário: 14h às 17h - 6º GRUPO

1. EMEIF Sistema de Ensino Eli Bastos

2. EMEIF Geracina Begot Granhen

3. EMEI José Felipe Santiago

4. EMEF Julia Freire de Souza

5. EMEIF Mundo Mágico

6. EMEIF Pequenos Brilhantes

7. EMEIF Pimpolho

8. EMEI Pobres Servos da Divina Providência - Creche Paz

9. EMEIF Professora Nazaré Costa

10. EMEIF Raquel de Queiroz

11. EMEIF Sistema de Ensino Sementes do Amanhã

12. EMEIF Sistema de Ensino Tânia Matos

13. EMEIF Teodorico Aleixo

14. Escola Cordeirinho