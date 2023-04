'Maria da Penha': Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, considera positivas mudanças na lei

Essas mudanças na Lei Maria da Penha são positivas porque regulam questões que acabavam ficando a critério de cada juízo. “Ou seja: cada juiz poderia decidir de uma forma e isso gerava insegurança jurídica, além de afetar a proteção integral à mulher em situação de violência doméstica, que é o foco primordial da Lei Maria da Penha”, disse a presidente da Comissão das Mulheres e Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, Gabrielle Maués.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou as mudanças na lei Maria da Penha aprovadas pelo Congresso Nacional que facilitam a concessão de medidas protetivas de urgência para proteger vítimas de violência doméstica.

O texto especifica que a Justiça pode decidir afastar o agressor da mulher a partir do depoimento dela à polícia, caso relate que está em risco físico, psicológico, sexual, patrimonial ou moral. As alterações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira (20).

A advogada Gabrielle Maués disse que as medidas protetivas de urgência são a principal ferramenta trazida pela Lei Maria da Penha justamente porque se tratam de proteção, que é a necessidade básica das mulheres em situação de violência doméstica.

Ela explicou que essas alterações facilitam o acesso às medidas protetivas, permitindo que a decisão do juiz sobre a concessão seja feita a partir de uma análise preliminar dos fatos que considera sobretudo a palavra da vítima. “Não vai ser nem obrigatório ter um registro de ocorrência, o que encerra o problema de a mulher ser obrigada a denunciar”, disse.

“Nós sabemos que, na prática, muitas mulheres não querem, por exemplo, ver os pais de seus filhos presos. E isso fazia com que muitas mulheres deixassem de denunciar a violência sofrida. Mas, por outro lado, também impedia que essas mulheres obtivessem as medidas protetivas”, afirmou.

A advogada Gabrielle Maués afirmou que muitas mulheres só querem se ver livres da violência sem precisar, para isso, enfrentar o inquérito policial ou mesmo o processo criminal. Essas mudanças, portanto, acrescentou, são muito benéficas e os benefícios são significativos.

Ela também disse que a facilitação do acesso às medidas protetivas já é uma conquista nesse sentido, pois possibilita que as mulheres em situação de violência doméstica consigam a proteção sem grandes burocracias. “Nós precisamos agora acompanhar como isso se dará na prática, como será a efetivação dessas mudanças legais. Se essas alterações forem efetivadas, os ganhos serão expressivos”, afirmou.

Mas isso vai depender da estruturação adequada da rede de enfrentamento à violência doméstica e acolhimento à mulher, com medidas de conscientização, recursos humanos e orçamento para que os serviços possam ser fornecidos na forma que a lei prevê e que alcance as mulheres de uma forma geral, “não apenas para aquelas que estão inseridas em uma cidade onde há uma delegacia especializada da mulher, por exemplo”.