Marco Almada, do Sicoob, é o palestrante da terceira edição do Marketplace, da Assembleia de Deus

Na terceira edição de 2022 do Marketplace, a Assembleia de Deus promove nesta quinta-feira, 10, nova abordagem de empreendedorismo sob os ‘princípios da cultura do Reino’. No Templo Central, a programação deve reunir, novamente, centenas de pessoas ligadas ao mundo corporativo e aos negócios e, desta vez, para prestigiar a palestra do diretor-presidente do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob), Marco Aurélio Almada.

Na programação da Assembleia de Deus, a partir das 19h30, Almada vai tratar de temas como o mundo organizacional, política, economia, perspectivas de mercado e como a fé auxilia o trabalho do executivo. O presidente da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), Antônio Cabrera, foi o primeiro palestrante de 2022.

“É um encontro que promovemos mensalmente para empreendedores, autônomos, universitários, empresários, profissionais liberais, da igreja ou não. E a gente sempre convida pessoas de referência do mundo organizacional, de todas as áreas, empresarial, político, médica, que são reconhecidas pelo trabalho profissional que fazem e ao final trazem o diferencial, pois essas pessoas são pessoas que creem em Jesus, que são evangélicas” explica o pastor Philipe Câmara.

Philipe Câmara lembra das personalidades já recebidas na programação do Marketplace, dentre as quais, Paulo Oliveira, presidente da Bovespa; William Douglas, desembargador federal; além de André Mendonça, quando ainda ocupava a função de ministro da Justiça e Breno Batista, do Instituto Tela.