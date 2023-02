Marabá: comércio comemora procura por fantasias e adereços para o Carnaval

Vivendo há 27 anos em Marabá, a promoter Raytha Solaires já se tornou figura emblemática e presença certa em vários blocos que saem às ruas da cidade. Por isso, não dá para pular carnaval de qualquer jeito. “Eu já estou terminando as minhas fantasias. O meu espírito carnavalesco me faz dar tudo de mim. Então eu quero mostrar muito brilho, muita pedraria, muito luxo”, afirma a promoter.

Com o retorno do carnaval ao seu formato presencial e cheio de aglomeração, ela acredita que neste 2023 a festa terá um gostinho diferente.

“Eu estou eufórica. Estou contando os dias nos dedos, porque já ficamos dois anos sem essa festa e eu amo carnaval. Tem outras datas... Natal, quadra junina, mas o carnaval não tem igual. É uma festa que eu espero todo ano para curtir com brincante e esse ano vai ser ainda mais especial”, arremata.

Para clientes exigentes como Raytha, lojas especializadas em fantasias e artigos de festas da cidade já preparam com antecedência o estoque de materiais que podem ser os mais pedidos este ano. E a expectativa para a folia já começa a se refletir no comércio local. “Com a volta do carnaval de rua, a procura está realmente sendo muito grande. Apesar da gente notar esse crescimento, a nossa expectativa é que aumente muito mais nos dias que antecedem as festas”, conta Willian Gomes, gerente de uma das maiores lojas especializadas no segmento de festas em Marabá.

Raytha Solaires: brilho, pedraria e muito luxo nas fantasias (Tay Marquioro/ O Liberal)

Para surfar na onda do carnaval e aproveitar o ânimo dos foliões ao ir às compras, vale tudo. “Todos querem o melhor adereço, a melhor fantasia. Por isso, há meses, a gente já busca abastecer o estoque. Desde o ano passado, nós já fazemos pedidos, pensando em tudo o que é tendência, tudo o que o folião quer. Então oferecemos pedrarias, tecidos específicos ou tiaras, por exemplo, para quem gosta de produzir seus próprios adereços. Mas também temos opções de fantasias prontas, máscaras, maquiagens coloridas, que são itens muito procurados pelo consumidor também”, explica Willian.

Uma folia na economia

No que diz respeito à economia, o carnaval é uma data a ser considerada no calendário sazonal pelo seu potencial de incremento à movimentação financeira que gera nos dias de folia. Segundo estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada no final do último mês de janeiro, o carnaval de 2023 deve movimentar R$ 8,18 bilhões em receitas por todo o país. Isto representa um resultado 26,9% maior do obtido no mesmo período ano passado. Além do comércio, o turismo é o setor que mais lucra com os dias de festa carnavalesca. De acordo com a CNC, este é um segmento da economia que lucra com a parcela da população que não brinca no carnaval e foge da folia dos grandes centros urbanos para localidades mais afastadas.

Outro setor que deve ser um grande beneficiado por quase 84% de toda a receita a ser gerada no carnaval deste ano é o de bares e restaurantes. Nesse segmento, a movimentação é estimada em R$ 3,63 bilhões. Empresas de transporte de passageiros, devem garantir um crescimento de R$ 2,35 bilhões. Já a estimativa para os serviços de hospedagem em hotéis e pousadas é de R$ 0,89 bilhão.