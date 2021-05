Manifesto contra avenida Liberdade já soma 1.800 assinaturas

O abaixo-assinado virtual contrário a avenida Liberdade já alcançou 1.800 assinaturas até a tarde desta quinta-feira (27). O projeto, conforme mostrado em reportagem de O Liberal publicada ontem (26), prevê a construção de uma via de 14 quilômetros entre a avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, em Belém, e a Alça Viária, em Marituba, e, em uma segunda etapa, se estenderia até o município de Santa Izabel do Pará.

O manifesto virtual contava, até semana passada, com 1.500 assinaturas. A campanha começou a ganhar envergadura nas redes sociais e autoridades locais também começaram a participar do abaixo-assinado, como a vereadora Beatriz Caminha (PT), de Belém.

De acordo com os autores do manifesto, hospedado no site O Bugio, plataforma de abaixo-assinados do Greenpeace Brasil, a rodovia terá um impacto socioambiental negativo para a Universidade Federal Rural do Pará (Ufra), por onde o projeto passará, bem como a comunidade quilombola do Abacatal e também as áreas de proteção ambiental no entorno.

O documento é endereçado ao governador Helder Barbalho (MDB), o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues (Psol) e ao reitor da Ufra, Marcelo Botelho.

Em nota, a Secretaria de Estado de Transportes diz que a construção da Avenida Liberdade está em fase de elaboração de projeto, "o qual está sendo executado levando em consideração os estudos ambientais necessários para o correto licenciamento, atendendo a todas as exigências da legislação atual das esferas estadual e federal".

Segundo a secretaria, as obras do órgão "são desenvolvidas sem prejuízos ao meio ambiente e com respeito a preservação de territórios dos povos tradicionais, como os quilombolas".

Já a Ufra, também em nota, afirma que o Conselho Universitário encaminhou uma série de questionamentos à Secretaria de Transportes para o detalhamento do projeto e que aguarda a resposta com os devidos esclarecimentos para então uma votação do Conselho Universitário ocorrer.

O manifesto está disponível em www.obugio.org.br/petitions/rodovia-da-liberdade-nao