Mangueirão e Mangueirinho deverão sediar vacinação em Belém

Os espaços do estádio Jornalista Edgar Augusto Proença, o Mangueirão, e do ginásio Guilherme Paraense, o Mangueirinho, no bairro do Benguí, foram disponibilizados pelo Governo do Estado para a Prefeitura de Belém para servirem com pontos de vacinação contra a covid-19. Essa foi uma das resoluções tomadas por gestores da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e o secretário de Saúde Pública de Belém, Maurício Bezerra, e outros representantes da Sesma, reuinidos no sábado (16), na capital paraense.

Belém é o local que mais receberá vacinas para a covid-19.

“O Estado está disponibilizando ao município de Belém a estrutura de dois grandes espaços para que assim seja possível evitar as aglomerações desde a primeira fase de vacinação contra a covid-19. Nossa expectativa é que as vacinas cheguem já na próxima semana e o Estado está preparado para realizar a campanha dando suporte aos municípios”, explica Rômulo Rodovalho, secretário de Saúde do Estado.

Encaminhamento

Ainda na sexta-feira (15), os gestores da Sespa também se reuniram, dessa vez com prefeitos e secretários municipais de Saúde de 80 cidades do interior do Estado. O encontro virtual contou, ainda, com a participação do governador, Helder Barbalho, o secretário de Segurança Pública do Estado, Ualame Machado, e representantes da Casa Civil e da Polícia Militar.

No encontro foram repassadas as informações vindas do Ministério da Saúde sobre a campanha e foi discutido o plano logístico de distribuição da vacina.

Segundo esse planejamento, as seringas que serão enviadas da 1º a 6º Regional de Saúde do Estado devem ser transportadas por via terrestre, enquanto as vacinas das demais regionais devem seguir de avião. Marajó e Calha Norte são as únicas regiões do Estado em que as vacinas serão entregues nos próprios municípios sendo escoltadas pela Polícia Militar.

“Nessa reunião, nós aproveitamos para tirar todas as dúvidas dos prefeitos e secretários e apresentamos nossa nota técnica sobre os grupos prioritários que devem ser vacinados nessa primeira etapa da campanha. A Sespa fez sugestões sobre aplicação e operacionalização das vacinas especialmente no que diz respeito as estratégias para evitar aglomerações e descentralizar o processo”, afirma Sipriano Ferraz, secretário adjunto de Gestão de Políticas de Saúde da Sespa.

Na primeira fase da campanha serão vacinados idosos acima de 80 anos de idade, indígenas aldeados, profissionais de saúde da linha de frente de atendimento, profissionais da segurança pública e quilombolas.

A previsão é que o governo federal entregue as vacinas ao Estado na próxima quarta-feira (20) no aeroporto internacional de Belém. De lá, irão para o centro de distribuição e depois serão imediatamente encaminhadas aos municípios, obedecendo a logística de armazenamento e distribuição. A função do Estado é distribuir vacinas e insumos além de prestar contas sobre a cobertura vacinal, sendo responsabilidade dos municípios a logística e a aplicação delas.