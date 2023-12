Mais de 600 militares do Corpo de Bombeiros reforçam prevenção nos principais balneários do Pará

Mais de 600 militares do Corpo de Bombeiros atuam neste final de ano na operação “Festas Seguras”, no Pará. São frentes como prevenção balneária, como monitoramento por guarda-vidas, distribuição de pulseiras para identificação de crianças, atendimentos de primeiros socorros, e salvamentos nas estradas. Ao todo, mais de mil agentes vão participar dessa ação nas ações ostensivas e no atendimento nas unidades policiais, nos balneários e localidades mais procuradas pelos paraenses e turistas nesta época do ano.

“Existe a prevenção balneária, feita por guarda-vidas. Temos também mergulhadores espalhados em polos no estado. Temos prevenção nas estradas, com viaturas de salvamento veicular e ambulâncias de atendimento pré-hospitalar para qualquer situação de pronto emprego, em algumas barreiras no estado. E temos militares da área de defesa civil espalhados pelo estado, para poder fazer qualquer tipo de intervenção caso necessário. No total, temos 352 homens empregados na operação, para fornecer esse apoio à sociedade de modo ativo e responsivo quando necessário”, explica o tenente-coronel Ricardo Anaissi, comandante do 1º Grupamento Marítimo e Fluvial do CBMPA.

Prevenção balneária

O trabalho de orientação aos banhistas é feito nos principais balneários. Destinos como Salinópolis, Bragança, Algodoal, Marajó, Belém, com as praias de Cotijuba, Mosqueiro e Outeiro, Cametá, Barcarena, Abaetetuba, onde a movimentação de banhistas é intensa.

Os visitantes são abordados com dicas de horário, melhores condições de banho, movimento das marés, alertas de locais perigosos, entre outras informações e atuação em caso de necessidade.

“Na questão do mergulho, nós temos polos espalhados em Salinópolis, Cotijuba e Barcarena, e ainda temos também um polo fixo na base Antônio Lemos, em Breves. São quatro polos, três específicos para operação e mais um fixo em Breves. Com toda essa resposta operacional e apoio de vetores aéreos, terrestres e fluviais, a gente consegue chegar nos mais longínquos pontos aqui do estado”, acrescenta o tenente-coronel Ricardo Anaissi.

Atenção redobrada

Ter cuidado com crianças e idosos é uma das principais orientações do Corpo de Bombeiros Militar do Pará para que a família aproveite o fim de ano com tranquilidade. No caso de qualquer emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193.

"Esse é o público mais vulnerável, por isso deve estar todo o tempo acompanhado, principalmente na água, que deve estar à altura do umbigo. Essa é a profundidade de segurança, porque a pessoa tem mobilidade adequada. Mesmo com uma onda, ela consegue voltar para a margem. Recomendamos que, quando a pessoa estiver com a água no umbigo, ela evite se afastar mais da margem", orienta o major Leonardo Sarges, do Corpo de Bombeiros Militar, especialista em salvamento aquático e mergulhador de resgate.