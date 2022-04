Mais de 3 mil tracajás são soltos em Área de Proteção Ambiental Jará, no oeste do Pará

Mais de 3 mil filhotes de quelônios foram soltos nas águas que circundam o rio Amazonas, no último domingo (10). A iniciativa foi feita de forma voluntária pela comunidade Laguinho, situada na Área de Proteção Ambiental (APA) Jará, em Juruti, no oeste do Pará, e da Prefeitura Municipal e com apoio do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e da Fundação Alcoa. A soltura ocorre desde 2013 e este ano chegou ao maior número de filhotes devolvidos à natureza.

Responsável pelo manejo da espécie, Jorge Guimarães, morador e conselheiro da APA, informou que o processo inicia em setembro, quando os bichos colocam os ovos na areia. Ele e mais cinco moradores recolhem os ovos das praias e colocam em uma chocadeira artificial construída pela comunidade. “Logo após, anotamos o dia que foi coletado e observamos a incubação e a eclosão. São 60 dias até eles nascerem. E aí levamos para o reservatório, onde eles crescem antes de serem soltos”, explica Jorge.

“O que mais me emociona é quando eclode. A gente volta lá e vê, eles estão saindo. Temos uma planilha que anotamos quantos nascem, quantos morrem e a quantidade no tanque também”, comenta Jorge. A ação é monitorada e incentivada pelo Programa Manejo de Quelônios de Juruti, instituído por lei municipal em 2013, e realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Nayme Lopes, titular da secretaria, destaca que as atividades durante todas as etapas do manejo são coordenadas pela prefeitura e que o protagonismo da comunidade é fundamental para o sucesso da soltura dos quelônios. “Os moradores realizam essa atividade e nós a formalizamos para acompanhar. Fazemos o levantamento de todos os materiais que as comunidades vão precisar e damos apoio logístico e de infraestrutura, como por exemplo, a instalação da bomba para puxar água do rio para lavar o reservatório. Fazemos ainda visitas de campo, treinamentos com explicação de todos os conceitos do programa e de técnicas de manejo e acompanhamos até a soltura”, comenta Nayme Lopes.

O programa aumentou de 16 para 35 o número de comunidades envolvidas no programa, desde a sua criação, fazendo com que o total de filhotes de quelônios soltos em Juruti passasse de 8 mil em 2020 para mais de 45 mil em 2022. O animal, popularmente conhecido como tracajá, é uma espécie que ocorre no bioma Amazônia do Brasil, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Ela é uma espécie vulnerável e quase ameaçada de extinção devido à forte pressão de caça.

Sobre a Área de Proteção Ambiental Jará

A Área de Proteção Ambiental Jará é uma Unidade de Conservação de uso sustentável localizada próxima a zona urbana de Juruti, Estado do Pará, criada pelo Decreto Municipal nº 4.174, em 3 de dezembro de 2019. Seu objetivo é proteger a biodiversidade, organizar o processo de ocupação do território e promover a sustentabilidade no uso dos recursos naturais (água, peixes, bacaba, etc.) para melhorar a qualidade de vida da população local. A APA Jará possui quase 5 mil hectares, incluindo os lagos Jará, Tucunaré, Laguinho e margem esquerda do Curumucuri, onde residem cerca de 120 famílias.