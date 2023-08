Jornada Mundial da Juventude 2023: mais de 100 paraenses estão participando do evento em Lisboa

Mais de 100 paraenses estão participando da Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ 2023), que neste ano é realizada em Lisboa, Portugal. A JMJ 2023 iniciou na última terça-feira (1º) e segue até o próximo domingo (6). Até final da jornada, são esperados cerca de 1 milhão de pessoas de todo o mundo, a maioria jovens. Dados da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) apontam que mais de 10 mil brasileiros se inscreveram para participar do evento religioso.

A paraense Maria Clara, membro do grupo "Setor Juventude Belém", conta o quanto os dias vividos na JMJ tem contribuído para a vida cristã dela. "Nós estamos vivendo momentos e experiências muito profundas de amor e de experiências com outras pessoas de outras nacionalidades. Isso está nos enriquecendo cada vez mais", afirma a jovem.

Ela comenta a expectativa de ter a oportunidade de se encontrar com o Papa Francisco no evento. "Com certeza, o nosso encontro com o papa vai ser tocante, vai ser emocionante. E nós vamos conseguir levar tudo em nosso coração para todo o povo de Belém", disse Maria Clara, que também é noviça da Congregação das Irmãs da Santíssima Trindade.

Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, celebra a importância da JMJ. “Eu comparo a jornada mundial da juventude com uma grande confraternização universal da juventude. Os jovens são chamados a contemplar a beleza da igreja na sua multiplicidade de carismas, congregações, culturas, povos, línguas, nações e assim por diante. E eu creio que a convergência está em Cristo”, disse dom Antônio.

Chegada do papa

O Papa Francisco, 86 anos, chegou em Lisboa nesta quarta-feira (2). Essa é a primeira viagem do Santo Padre desde que fez a cirurgia intestinal em junho. Por conta disso, ele usa cadeira de rodas e bengala.

O avião do pontífice argentino pousou às 9h45 (5h45 de Brasília) no aeroporto militar Figo Maduro, em Lisboa, onde foi recebido pelo presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira parada dele foi em uma cerimônia de boas-vindas organizada por Marcelo Rebelo no Palácio Presidencial de Belém.

Programação da JMJ

A missa de abertura da JMJ em Lisboa foi realizada na terça-feira, presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. O evento, que tem foco nos jovens, foi idealizado pelo falecido Papa João Paulo II. A jornada é realizada a cada dois ou três anos em cidades diferentes. Por conta da pandemia de covid-19, esta será a primeira desde 2019.

Os eventos centrais dos dias 5 e 6 de agosto – a Vigília e a Missa de Envio –, serão realizados no Campo da Graça, localizado no Parque Tejo. O local será onde os peregrinos irão celebrar, em ação de graças, a Vigília e a Santa Missa.

Além deles, há ainda a Cidade da Alegria, localizada no Jardim Vasco da Gama – Frente de Belém. Nela estão situados o Parque do Perdão, onde há atendimento de confissões e uma capela. A Cidade da Alegria também recebe a Feira Vocacional e diversas atividades do Festival da Juventude. Outras centenas de atrações acontecem em outros pontos da cidade e de municípios próximos.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)