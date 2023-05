Encontro prepara comunidade católica de Belém para Jornada Mundial da Juventude

A Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju) realiza, nesta quarta-feira (31), um evento de preparação para a Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ), em Belém. O “Rise Up” chega à segunda edição e terá como tema “Amizade Social”. O encontro ocorre na Igreja São João Paulo II, localizada no bairro da Pedreira.

Este ano, a Jornada Mundial da Juventude, que reúne jovens católicos do mundo inteiro em um encontro com o Papa Francisco, ocorrerá no mês de agosto, em Lisboa, Portugal. Os encontros “Rise Up” tem como objetivo refletir sobre temas lançados no pontificado do Papa Francisco. A primeira edição ocorreu em abril, com o tema “Ecologia Integral”.

“A organização da jornada faz essa convocação para que no mundo inteiro possamos mergulhar desde já nessas temáticas que serão abordadas na JMJ, em Lisboa”, explica Viviane Santos, membro da Caju, que está articulando os encontros “Rise Up” na comunidade.

O título “Rise Up” (do inglês, “levanta-te”) está relacionado ao lema da JMJ 2023: “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39). De acordo com Viviane, os encontros propõem uma reflexão à comunidade católica sobre "o quanto é preciso se levantar diante da realidade que se apresenta na sociedade e agir apressadamente, assim como Nossa Senhora fez", conforme indica a passagem bíblica selecionada para o lema.

Segundo Viviane, no primeiro evento realizado na Caju, foram realizadas discussões sobre a responsabilidade que é necessária ter com o meio ambiente, que inclui não só a natureza com a sua fauna e flora, mas também as pessoas. Já no segundo, Viviane conta que o eixo temático será a "Amizade Social".

“Vamos refletir sobre a importância das relações nesses tempos atuais, onde é necessário sairmos do mundo virtual e irmos ao encontro das pessoas, cultivando a amizade e a proximidade não só com aqueles que são nossos amigos, mas também com aqueles que não conhecemos”, comenta.

Preparação

Ao redor do mundo, as comunidades, movimentos e paróquias católicas vivem meses de preparação para a Jornada Mundial. Na Arquidiocese de Belém, a caravana está se preparando desde outubro de 2022, com encontros mensais conduzidos pelo Bispo Auxiliar, Dom Antônio Ribeiro, conforme explica a coordenadora do Setor, Ana Catarina Sobral.

“Tinha sempre uma formação, orientações e partilhas sobre o tema da Jornada”, cita a coordenadora. Ela também acrescenta que em maio foi realizado um retiro espiritual voltado para todas as caravanas da Arquidiocese que vão viajar para Lisboa.

Serviço

Caju realiza evento ‘Rise Up’ em preparação para a Jornada Mundial da Juventude 2023

Data: Quarta-feira (31)

Horário: a partir das 19h

Local: Igreja São João Paulo II - Tv. Mauriti, 1753. Pedreira – Belém

Programação: Missa, reflexão, partilha e espiritualidade