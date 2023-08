Papa Francisco chega a Lisboa para Jornada Mundial da Juventude

O papa Francisco, 86 anos, chegou em Lisboa nesta quarta-feira (2). O motivo da visita, que vai durar cinco dias, foi participar da Jornada Mundial da Juventude (JMJ). O evento deve reunir quase um milhão de peregrinos de todo mundo. Essa é a primeira viagem do Santo Padre desde que fez a cirurgia intestinal em junho. Por conta disso, ele usa cadeira de rodas e bengala.

O avião do pontífice argentino pousou às 9h45 (5h45 de Brasília) no aeroporto militar Figo Maduro, em Lisboa, onde foi recebido pelo presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa. A primeira parada dele será uma cerimônia de boas-vindas organizada por Marcelo Rebelo no Palácio Presidencial de Belém.

Imaginada pelo falecido Papa João Paulo II para jovens católicos, a JMJ é realizada a cada dois ou três anos em cidades diferentes. Por conta da pandemia de Covid-19, esta será a primeira desde 2019.