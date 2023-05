Mãe não consegue chegar a tempo e dá à luz a bebê em frente a Hospital Municipal de Santarém

Uma mulher deu à luz a um bebê em frente ao Hospital Municipal de Santarém nesta terça-feira (16). A informação foi confirmada pela obstetrícia do hospital. Nas redes sociais, circulam imagens do momento do trabalho de parto. Ela teve uma menina de 2kg950, que também passa bem, conforme informou a casa de saúde.

Leia abaixo a nota do hospital na íntegra:

“A obstetrícia do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo informa que a mulher que passou por um parto normal na frente da unidade está com quadro estável. Ela teve uma menina de 2kg950, que também passa bem.

Ressaltamos que a equipe finalizou o parto assim que foi acionada. A paciente relata que estava com contrações e quando saiu do carro para entrar na obstetrícia não havia mais tempo e o bebê nasceu.

Neste momento a equipe presta assistência à mãe e à recém-nascida. Com quadro estável, a previsão de alta é para amanhã."