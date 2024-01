Praia do Atalaia amanhece tomada por lixo no primeiro dia de 2024; confira o vídeo

Como já é tradição, milhares de pessoas - paraenses e visitantes - se reuniram na Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do estado, para saudar a chegada do Ano-Novo. Mas, como também já se tornou contumaz, essa festa mais uma vez deixou um rastro de sujeira que pôde ser visto por quilômetros de extensão ao largo da faixa de areia. Mesmo diante das recomendações das autoridades locais e orientações dos órgãos ambientais, muita gente ainda não tomou consciência da necessidade de cuidar de seu próprio lixo e o resultado foram toneladas de resíduos sólidos jogados na praia.

Imagens que circularam nesta segunda-feira (1º) nas redes sociais expuseram esse que já é um problema recorrente, principalmente nas férias de julho, feriados prolongados e festas de fim de ano.

Os resíduos jogados na areia e também no mar do Atalaia vão de garrafas, latinhas de bebidas, sacos e embalagens plásticas até restos de comida. Além do risco de acidentes, especialmente envolvendo crianças, o lixo descartado sem qualquer critério acaba afetando também animais marinhos e a vegetação local, provocando a morte de algumas espécies, além de danos irreparáveis ao ecossistema.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Salinópolis para obter mais detalhes acerca do esquema de limpeza das praias do local, a fim de saber a quantidade de resíduos retirada das praias e as medidas que podem ser adotadas para coibir essa prática nas praias do município.