Carro atola em praia no município de Salinópolis no último dia do ano; assista ao vídeo

Algumas pessoas devem iniciar o próximo ano com bastante dor de cabeça, como é o caso do motorista que teve seu veículo atolado na praia do Farol Velho, em Salinópolis, nordeste do Pará, neste domingo (31). A situação chamou atenção de frequentadores do local, que registraram o ocorrido com a câmera do aparelho celular. Testemunhas disseram que o veículo sofreu danos irreparáveis e o proprietário desistiu de recuperá-lo.

Assista ao vídeo: