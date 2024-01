Caminhão e 12 homens tentam retirar carro do atoleiro em Salinópolis, Pará

Imagens de carros particulares atolados em praias do litoral paraense são bastante comuns, principalmente em feriados como o de hoje, Dia da Confraternização Universal. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais no início da tarde desta segunda-feira (01), um carro da marca Jeep, modelo Compass, de cor branca, aparece atolado na praia do Atalaia, em Salinópolis (PA). Ainda no final da tarde desta segunda-feira (1º), o Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran) informou: "Até o momento tem conhecimento de apenas 3 carros atolados na areia do Atalaia. O Detran destaca ainda que atua com ações de fiscalização e educação nas estradas e praia, orientando motoristas sobre cuidados e riscos da maré alta".Salinópolis, Pará.

Para a força-tarefa, 12 homens se reuniram em torno do veículo tentando empurrá-lo para a área seca da praia. Além do esforço humano, uma corda foi conectada ao Jeep branco e a um caminhão azul, que aparece no vídeo tentando rebocar o carro particular. Ao redor da cena, curiosos se aglomeraram na expectativa pelo desenrolar da história. O vídeo conclui sem mostrar a retirada do veículo do atoleiro.