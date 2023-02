Listão da UFPA 2023: Caloura do Guamá conquista única vaga em Direito como cotista de escola pública

A jovem Isabella Lobato, de 17 anos, moradora do bairro do Guamá, em Belém, foi quem conquistou a única vaga no curso de Direito, da Universidade Federal do Pará (UFPA), destinada à cota de escola pública. Ela comemorou a aprovação com festa ao lado dos familiares e amigos.

Dominada pelo sentimento de felicidade e realização, Isabella conversou com a redação integrada de O Liberal. A jovem não abriu mão da sujeira, com direito a ovos e maisena. No peito, ela carregava, orgulhosamente, a placa “UFPA 2023 – Direito”.