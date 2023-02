Listão da UFPA 2023: segunda colocada geral é de Medicina e a única mulher entre os 10 primeiros

A estudante Ana Sarah de Sousa, 18 anos, passou em segundo lugar geral na lista de aprovados no Processo Seletivo da Universidade Federal do Pará (PS 2023 UFPA). Ela também se classificou em primeiro lugar do curso de Medicina e é a única mulher dos dez primeiros colocados do PS 2023 UFPA.

VEJA MAIS

Ana conversou com a redação integrada de O Liberal e não soube expressar palavras para a conquista que obteve. Apesar de ter tirado 920 na redação no Exame Nacional do Ensino Médio 2022 (Enem 2022), ela acredita que o diferencial na nota dela tenha sido o bom resultado em matemática. A acadêmica acertou 40 de um total de 45 questões, fazendo com que tirasse 966,7 em matemática.

“A ficha ainda não caiu. É uma emoção muito grande. Tinha ciência que a minha nota foi boa, mas não que tivesse sido desse jeito. Tive uma nota muito boa na redação, mas acho que o que deu o ‘up’ na minha nota foi em matemática. Errei apenas cinco questões da disciplina, o que me deu a nota de 966,7”, contou.

A caloura de Medicina também soma, pelo menos, 20 medalhas de olimpíadas estudantis, e aproveitou para dar uma dica para os estudantes que desejam alcançar a tão sonhada vaga de Medicina.

“O diferencial de tudo, é ter consistência. Mesmo que você não queira fazer nenhuma questão ou tenha tido um dia cansativo, é preciso fazer, ao menos, três exercícios. Pois é assim que se alcança o sucesso. De quadradinho a quadradinho se consegue fazer um castelo”, concluiu Ana Sarah.