Listão da Uepa 2023: aprovados, 1º lugar geral, habilitação para garantir a vaga

A divulgação do listão dos aprovados no Processo Seletivo 2023 (Prosel 2023) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) encheu de expectativa a manhã deste sábado, 18, para os 52 mil inscritos que concorreram a vagas em 31 cursos de graduação, ofertados na capital e no interior. No total, 3.678 candidatos foram classificados e puderam celebrar a conquista do sonho de uma vaga no ensino superior público. As ruas da capital, as escolas e, até mesmo, o campus da Uepa, no bairro do Telégrafo, se encheram da comemoração dos futuros universitários, que pulavam e gritavam ao som da tradicional marchinha do mestre Pinduca. Familiares, professores e amigos se juntaram aos aprovados para festejar o feito.

Pelo segundo dia consecutivo, Felipe Gandra Moreira, de 18 anos, pôde comemorar a aprovação no vestibular. O jovem conquistou o primeiro lugar geral da Uepa, sendo aprovado no curso de Medicina. O estudante comemorou ao lado da mãe, no colégio Santa Catarina, onde estudou desde a infância até o ensino médio. Além do primeiro lugar geral em Medicina na estadual, Felipe também foi o primeiro lugar geral da Universidade Federal do Pará (UFPA), com o curso de Engenharia Mecânica, seguno o listão divulgado na manhã da sexta-feira (17).

Felipe Granda comemorou o segundo dia de aprovação. Na sexta, foi aprovado na UFPA e, no sábado, na Uepa. (Sidney Oliveira / O Liberal)

A mãe, Katia Gandra, fala com orgulho do filho e exalta a dedicação para conseguir entrar na graduação. “É uma emoção muito grande. Ele se preparou durante muito tempo, todo o ensino médio. Ele sempre foi um bom aluno, desde o ensino fundamental. Mesmo na pandemia, ele não parou, não tirou o foco, estudou, e o resultado foi esse", comemorou.

A Irmã Regiane Lima Costa, diretora do colégio Santa Catarina de Sena, conta que o desempenho de Felipe no vestibular é fruto do empenho e da dedicação dele nas atividades escolares. Ela destacou, ainda, a estrutura ofertada pelo colégio aos alunos, que contribui para o desenvolvimento educacional.

"Esse vínculo que o Felipe tinha dentro da escola em participar de todas as olimpíadas que a escola tem. O aluno que tinha uma relação muito boa, um bom convívio com todos os outros colegas, quanto também com a comunidade educativa. Todo esse vínculo, com certeza, corrobora para que o jovem no final tenha êxito para os resultados que ele vai buscar", relatou.

Segundo lugar geral

O segundo lugar geral da Uepa foi conquistado por Ana Sarah de Souza, de 18 anos, do colégio Ideal, que passou no curso de Medicina. A moça também foi a segunda colocada geral no mesmo curso na UFPA. Na festa dos calouros no colégio Ideal, o diretor pedagógico, Cássio Maciel, festejou os bons resultados obtidos dos alunos da instituição.

“Ana Sarah é uma menina incrível, muito especial, sempre foi muito dedicada. Foi um presente que ela nos deu”, disse sobre a aprovação da aluna. “A aprovação na UEPA e UFPA é a coroação do nosso trabalho. Um ano de sucesso mais uma vez. Foi um trabalho muito sério, muito forte e de tradição aqui no Estado, de muitas aprovações”, afirmou o coordenador sobre o trabalho desenvolvido com os alunos.

Terceiro lugar geral

Em mais um dia de expectativa pelo listão, a comemoração foi em dose dupla para Kaike Lobo, de 17 anos, que se classificou em terceiro lugar geral da Uepa para Medicina e também foi terceiro lugar geral nesse mesmo curso na UFPA. O jovem, que estudou no colégio Alfa, optará pela vaga na Uepa, como adiantou.

“[A aprovação] Foi fruto de muito esforço e dedicação. Eu fiz, por dia, em média, 120 questões. E, por semana, duas a três redações. Então, foi muito trabalho e dedicação para chegar a esse ponto. É uma alegria imensa. Só tenho a agradecer a Deus, a minha família, a minha escola e a todos aqueles que torceram por mim”, falou calouro emocionado.

Kaike Lobo é Medicina na Uepa e na UFPA, mas opta por cursar na estadual. (Thiago Gomes / O Liberal)

O índice de aprovações do colégio Alfa é bastante expressivo, como destacou Marcos Oliveira, coordenador da instituição. Dos 43 alunos da turma de pré-vestibular, 33 foram aprovados nos vestibulares. Em homenagem à aprovação de Kaike, Marcos cumpriu a promessa que fez: raspar a cabeça caso o jovem fosse aprovado. Em mensagem de incentivo aos estudantes, o coordenador ainda deu dicas para os estudantes que almejam uma vaga na universidade.

“Comprometimento é fundamental. Precisa separar um tempo para estudar, fazer um plano de estudos e incluir nesse planejamento um momento de lazer, um momento de dormir. Até a alimentação influencia no processo de aprendizagem. Mas tem que estudar a semana inteira. No final de semana, é importante fazer uma revisão daquilo que estudou”, frisou Marcos.

No curso Rosana Bastos

Em meio a ovo e muito trigo, o espaço da avenida Governador Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, deu lugar à festa dos calouros do Sistema de Ensino Rosana Bastos. “Tivemos uma grata surpresa no número de aprovados acima da média. Hoje, com o listão da Uepa também, tivemos um número muito grande de alunos [aprovados] em Geografia, Enfermagem e nos outros cursos. Nós ficamos muito felizes. Ontem nossa festa foi muito intensa e hoje estamos recebendo novamente os alunos para esse evento”, contou Márcio Ganzer, diretor do Rosana Bastos.

Cotas étnicas

Isabel Viana, de 17 anos, foi classificada no 1º lugar de Medicina, da Uepa, nas cotas étnicas. Esta é a primeira vez que a jovem tenta ingressar na faculdade, logo após sair do ensino médio. A estudante comemorou a vitória ao lado de seu pai, Afonso Viana, e da mãe, Alciene Viana, no campus da Uepa do bairro do Telégrafo. Isabel sonhava com o curso há muito tempo e conta que o apoio das pessoas do seu ciclo familiar e de amigos foi essencial para conseguir focar e se preparar.

Isabel Viana passa de primeira em Medicina, pelas cotas etnicas. (Thiago Gomes / O Liberal)

"Eu me sinto extremamente feliz e grata. São muitos sentimentos. Foi uma construção desde a educação básica, que, no terceiro ano, se intensificou. Todo o apoio dos meus, o equilíbrio em não deixar de falar com os meus amigos e estudar no resto do tempo. Era o curso que eu queria", disse a estudante, emocionada.

Habilitação

Tão importante quando ser aprovado é estar habilitado para a matrícula. A Uepa fará a publicação do edital de habilitação ao vínculo institucional dos calouros na terça-feira (28). Os aprovados devem ficar atentos aos detalhes no edital e poderão realizar a matrícula no mesmo dia da divulgação do documento. Os aprovados nos cursos da Uepa terão até o dia 5 de março para realizar a matrícula nos cursos, para ingressarem na instituição.

(Com a colaboração de Gabriel Pires e Juliana Maia, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias)