Linha fluvial Mosqueiro-Belém terá alteração temporária no horário nesta quarta-feira(14)

Durante a quarta-feira de cinzas, dia 14 de fevereiro, haverá uma alteração temporária nos horários das viagens na linha fluvial Mosqueiro-Belém. A viagem de navio programada para ocorrer às 5h30, saindo de Mosqueiro para Belém, terá o horário alterado para às 7h30. Além disso, também ocorrerá uma viagem extra, às 16h30, no mesmo trajeto. As mudanças são uma determinação da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob).

De acordo com o órgão, a medida é necessária para atender a demanda de passageiros, que devem retornar de Mosqueiro para Belém, após o carnaval. A linha fluvial Mosqueiro-Belém irá retornar aos horários oficiais a partir da quinta-feira, 15 de fevereiro.

Essa é uma opção para quem quiser escapar do tráfego intenso de veículos no retorno para Belém, optando pela linha fluvial operada pela Prefeitura de Belém, com o navio Solimões, que tem capacidade para transportar 208 passageiros sentados. O tempo de viagem varia entre 1h30 e 2h, a depender da maré.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)