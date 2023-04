Leilão do Detran tem lance inicial de R$ 200 para comprar carro, moto, caminhão e ônibus no Pará

Nos dias 02 e 03 de maio, cerca de 1,2 mil veículos serão leiloados pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), incluindo motocicletas, caminhões, ônibus, carros, entre outros. Os lances partirão de R$ 200. Esse é o 4º Leilão de Veículos que o Detran Pará realiza esse ano. O objetivo é oferecer aos interessados a chance de adquirir um veículo de forma rápida e com preços competitivos. Os veículos que serão leiloados foram retidos por mais de 60 dias nos pátios de Belém, Marabá, Santarém, Itituba e Parauapebas.

Nos municípios citados, é possível encontrar veículos com diferentes características, desde sucatas até conservados. As sucatas são divididas em aproveitáveis e aproveitáveis com motor inservível, destinadas à comercialização de peças e componentes, pois não possuem mais o direito de voltarem a circular. Já os lotes de conservados possuem a possibilidade de voltar a circular. A visitação da frota a ser alienada pode ser realizada nos respectivos pátios de cada município até o próximo dia 28, das 9h às 17h.

O leilão será online, e os interessados em participar devem se cadastrar previamente no site da empresa Vip Leilões, organizadora do processo, com pelo menos 48 horas de antecedência do início do certame. O edital completo com todas as informações sobre documentos, regras e relação de veículos está disponível no site do Detran.