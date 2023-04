Cuidado com pneus garante segurança e o desempenho dos veículos

A manutenção de um veículo pode ter um custo elevado para os proprietários. Entre os diversos gastos que os condutores tem, os pneus costumam ser um dos itens mais dispendiosos devido à frequência com que precisam ser trocados. A recomendação varia conforme as especificações da montadora e o modelo de carro, mas geralmente varia entre 5 e 10 mil quilômetros rodados.

Porém, alguns motoristas ainda preferem ignorar as orientações e tentam prolongar a vida dos pneus. As inúmeras borracharias presentes nas ruas dos diferentes bairros e estradas demonstram que é frequente a busca por recauchutagem, recapagem e outros serviços mais baratos. A opção pelos reparos emergenciais, no entanto, não deve ser prioritária, por isso a prevenção e a conscientização sobre as trocas adequadas devem ser foco dos condutores.

Alguns aspectos que precisam ser observados são: o flanco do pneu, que não pode ficar danificado; a presença de furos na banda de rodagem, especialmente os que tenham mais de 6mm de diâmetro; e o Treadwear Indicator (TWI) ou Índice de Desgaste da Banda de Rodagem, que não pode estar desgastado ou nivelado com os sulcos do pneu.

Já experiente na direção de diferentes carros, o auxiliar administrativo Ezequiel Vieira, de 27 anos, diz que sempre dá atenção a esses detalhes. “Eu sempre verifico como está o andamento do pneu porque eu uso bastante em estrada, já que eu trabalho em Almeirim. Então, sempre procuro fazer a revisão e já verifico a situação do pneu devido ao desgaste e se tem necessidade de trocar”, conta.

O auxiliar administrativo Ezequiel Miranda preza pelo cuidado com os pneus de seu carro (Carmem Helena / O Liberal)

De acordo com Jade Leite, supervisora de pós-venda de uma concessionária, a atenção a esses quesitos é determinante para saber quando comprar novos pneus e procurar os serviços especializados. Contudo, ela nota que comportamentos semelhantes ao de Ezequiel ainda são raros.

“O que eu percebo é que muitos clientes deixam desgastar bastante para fazer a troca. A gente diz que existem três momentos para fazer a troca: o de prevenção, o tempo ideal e o urgente. Infelizmente, a maioria só aparece quando o pneu já está careca”, avalia Jade, que esclarece que o descuido pode aumentar os gastos, além de ser um risco à segurança.

“Geralmente, a gente indica que seja feita um alinhamento e balanceamento a cada 5 mil quilômetros rodados. Isso tudo interfere no desempenho, no consumo e na durabilidade desse pneu. Além disso, é indicado também a calibragem do pneu, que muitas vezes não é levado em conta. É importante que essa calibragem seja feita semanalmente porque um pneu seco acaba puxando mais o volante e o carro não tem o desempenho que poderia ter”, explica Jade, que, por outro lado, reconhece que os preços elevados da peça podem pesar na decisão do motorista.

A supervisora de pós-venda, Jade Leite, destaca diferenciais dos serviços autorizados (Carmem Helena / O Liberal)

Na concessionária em que ela trabalha, um jogo de pneus para um veículo popular sai por R$ 1.860. Já o produto específico para carros com tração 4x4 sai por R$ 1.250 a unidade, totalizando R$ 5 mil. Já Ezequiel Vieira lembra que já chegou a gastar R$ 7 mil em um jogo de pneus para a pick-up que possui. Ainda assim, ele fala que preza pela qualidade.

“Eu prefiro vir na autorizada porque os preços e o atendimento são bons. Nunca tive problema com outros serviços, mas ainda prefiro vir na autorizada porque me sinto mais confiante e ainda tem a garantia do veículo”, enfatiza.

Jogo de pneus novos pode chegar a custar R$ 7 mil (Carmem Helena / O Liberal)

Para quem busca economia, o mercado oferece atualmente vários produtos acessíveis, como pneus recauchutados ou recapados, que tem algumas partes refeitas; ou ainda os chamados pneus remodelados ou remold, que são feitos com base em itens usados. Os preços são mais baixos, no entanto, estima-se que o tempo de vida é de 30% a 50% menor do que um pneu novo.

Ainda que os custos sejam mais altos, Jade Leite diz que os clientes devem levar em conta outras vantagens. “Em uma concessionária a gente dá garantia, temos técnicos qualificados para trabalhar no veículo e consegue agregar os serviços de alinhamento, balanceamento e rodizio dos pneus, que também é importante, pois os pneus da frente acabam gastando mais. Quando se faz esse rodizio, melhora a vida útil dos pneus”, reforça a supervisora.