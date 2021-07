Lacen analisa 1300 amostras por dia no primeiro trimestre deste ano

Com a pandemia de covid-19, o Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen-PA) teve um aumento significativo nas demandas laboratoriais. No primeiro trimestre deste ano, foram colhidas 1,3 mil amostras por dia, um aumento de cerca de 90% comparado ao ano de 2019, com registro de 80 amostras por dia.

O órgão foi o primeiro a ter habilitação para realizar exames de detecção de covid-19. Vale destacar que o Lacen recebe demandas - via rede pública de saúde- de outros diagnósticos, como o teste do pezinho, HIV, hepatite, tuberculose, sarampo, entre outros.

Para concluir as demandas diárias, quase 300 servidores atuam no Laboratório, divididos nos setores da biologia médica, com 162 profissionais; 42 em atuação nos casos relacionados ao coronavírus e os demais distribuídos na análise de produtos.

“Todos os meses são reunidas de 80 a 100 amostras de todas as regiões do Estado, para posterior envio aos laboratórios nacionais de referência - Instituto Evandro Chagas (IEC), em Ananindeua, e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro -, onde é realizado o sequenciamento capaz de identificar a presença de variantes do coronavírus”, informa o farmacêutico e diretor-geral do Lacen-PA, Alberto Jorge Jr.

O Lacen já realizava o mesmo procedimento nas amostras positivas de H1N1, para a identificação do surgimento de variantes e possíveis aprimoramentos de vacinas. Nos próximos meses, a previsão é de que o equipamento que realiza o sequenciamento genético das variantes chegue ao Pará. Com a aquisição, os profissionais que atuam no laboratório terão a necessidade de treinamento para estarem aptos à realização do procedimento.

"A nossa missão é a vigilância laboratorial. Já existia como rotina, mas aumentou a demanda com a covid. Precisávamos de resultados liberados em prazos mais rápidos para dar embasamento às ações de governo e dos municípios", explica Valnete Andrade, diretora técnica do Lacen.

Em funcionamento ininterrupto há 71 anos, o Lacen-PA desempenha, desde o início da pandemia de covid-19, um papel fundamental no apoio às definições de medidas de enfrentamento à crise sanitária.

