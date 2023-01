Júlia Seffer: amor pelo conjunto é fortalecido através da preservação de áreas e da internet

A internet une pessoas e encurta distâncias. Ao ler a palavra ‘distância’, imediatamente boa parte dos leitores podem imaginar a comunicação entre pessoas em diferentes locais do Brasil e do planeta, tudo em um clique. Mas a internet também une pessoas que moram na mesma rua, no mesmo bairro, e que muitas vezes nem se falam. É o que aconteceu no conjunto Júlia Seffer quando Murilo Rocha criou em 2018 a página ‘Júlia Seffer por Amor’. Naquele ano, quando se mudou definitivamente para o conjunto no bairro das Águas Lindas, o advogado encontrou os bosques da proximidade em situação precária.

Espaço proporciona também opções de lazer para adultos e crianças (Sidney Oliveira/ O Liberal)

As estruturas deterioradas, a falta de manutenção e segurança dos espaços afastavam os moradores e assustaram Murilo. Foi então que ele teve a ideia de criar a página ‘Júlia Seffer por Amor’ no Instagram. A expectativa do morador era unir as pessoas que moram no conjunto em torno da causa dos bosques da localidade. Murilo foi fazendo fotografias que valorizavam as belezas de bosques como o Marajoara e o Uirapuru e rapidamente conseguiu seu objetivo. As imagens começaram a viralizar na rede social e os moradores do conjunto começaram a abraçar a causa verde.

Murilo Rocha criou a página 'Júlia Seffer por amor' e mobilizou esforços em prol do verde no conjunto (Sidney Oliveira/ O Liberal)

“Eu criei a página com o intuito de criar esse sentimento de preservação, de orgulho, para as pessoas olharem nossas áreas verdes e pensarem ‘poxa, aqui tem um espaço sensacional, que dá para trazer as crianças, se divertir’, a ideia foi realmente criar esse sentimento de pertencimento ao local. Antigamente não tinha e agora está começando a ter, acredito que a criação da página ajudou bastante nisso e hoje estamos bem unidos nesse zelo com os locais”, diz Murilo.

PÁGINA É CANAL DE ORGANIZAÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES DE LAZER

Através das publicações, ‘Júlia Seffer por Amor’ alcançou rapidamente seguidores de todo estado, mas esse ainda não era o objetivo da página. Quando os próprios moradores começaram a enviar mensagens para o perfil, Murilo percebeu o poder da internet na criação de uma consciência ambiental coletiva. Foi criando laços e fazendo contatos, até que começou a organizar as primeiras atividades em conjunto com os moradores.

Áreas verdes são espaço de lazer e entretenimento para os moradores do conjunto Júlia Seffer (Sidney Oliveira/ O Liberal)

“Muitos sequer se conheciam, mas fomos criando amizade, conversando, até que hoje em dia, além de vizinhos, muitos se tornaram colegas. Nós organizamos mutirões de limpeza quando a prefeitura não cumpre seu papel, organizamos atividades com crianças, como o ‘Café no Bosque’, que reúne a criançada para plantar mudas e brincar, fazemos bazares para arrecadar fundos para a manutenção dos espaços. O retorno tem sido incrível, hoje os espaços verdes tem vida no Júlia Seffer”, conta o advogado.

Moradores incentivam a preservação das áreas verdes em ações desenvolvidas com as crianças (Sidney Oliveira/ O Liberal)

"Olha, acredito que sim, acredito que a causa quando é coletiva ganha mais força. Hoje tudo é instântaneo. Muitas pessoas passaram a até mesmo a querer morar no conjunto após perceberem as vantagens daqui, a natureza exuberante. E claro, a gestão municipal, percebendo isso, passou a atender essa causa com maior dedicação. Esperamos que este ano possamos continuar o trabalho e alcançar mais conquistas para nosso conjunto”, diz Murilo.