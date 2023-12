Jornalistas do Grupo Liberal conquistam três premiações do Prêmio Castanhal de Marketing

O Grupo Liberal levou três prêmios na 7ª edição do Prêmio Castanhal de Marketing, promovido pela faculdade Unopar, na noite da última quarta-feira (6). A jornalista Patrícia Baía ganhou na categoria Melhor Repórter Mulher 2023. Esse é o resultado do trabalho que ela vem realizando há cerca de dois anos como correspondente na região. Além disso, Noriel Magalhães, da TV Liberal, foi o Melhor Repórter Homem 2023. E a Melhor Radialista 2023 foi Vera Costa, da Rádio Liberal FM Castanhal. O evento ocorreu no Empório 97, no bairro Nova Olinda, na Cidade Modelo.

A premiação foi criada em 2017, a partir de uma atividade do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos alunos de Marketing da Unopar Castanhal. No início, eram premiadas apenas cinco categorias e, atualmente, existem 25 categorias, explica Ricelly Fernandes, que é CEO e coordenador na Famac/Unopar. “Orientei os alunos a pesquisarem por profissionais locais para a realização da pesquisa de campo deles. Porém, na defesa, os alunos tiveram a ideia de premiar com um troféu os profissionais pesquisados por eles”, disse Ricelly.

Vera Costa e Patrícia Baía: talento feminino premiado em Castanhal (PA) (Foto: Divulgação Redes Sociais)

“A Patricia Baía e o Noriel Magalhães do Grupo Liberal, foram selecionados, no início deste semestre, para a pesquisa em campo de dois alunos do curso de Marketing, onde os mesmos analisaram a gestão da marca, produção de matérias e conteúdos, entre outros requisitos. Com a culminância da premiação, os alunos premiam os melhores do ano com os seus resultados da pesquisa, em relação ao talento e o trabalho desses profissionais”, concluiu o educador.

Reconhecimento

Vera Costa comentou sobre a conquista do Prêmio Castanhal de Marketing: “Me sinto honrada por mais uma vez ter o meu trabalho sendo reconhecido. Ganhar pela quinta vez como melhor radialista da cidade mostra que é fruto de um trabalho feito com muito carinho por mim e toda a equipe da Rádio Liberal de Castanhal. Eu sou especialmente grata ao Grupo Liberal pela oportunidade que me dá em poder fazer o que amo, e também a Famac/Unopar por promover este evento e enaltecer os profissionais da nossa cidade. Que venha mais um ano de trabalho e muito “cheiro no cangote” para os meus queridos ouvintes”.

Patrícia Baía disse que ano passado esteve na festa de premiação para representar a colega jornalista Berna Lameira, que venceu como Jornalista Redatora, pelo site Guia de Castanhal, e, agora, em 2023, quando soube que estava concorrendo em duas categorias ficou muito emocionada. “Concorri como Melhor Repórter Mulher, pelo jornal O Liberal, e como Melhor Jornalista Redatora, pelo trabalho com o Portal OLiberal.com. Então, foi muito bom. É o resultado de um trabalho que venho desenvolvendo há dois anos com muito carinho . Amo o que faço! E como sou colaboradora do insta @castanhaleuamoeucuido, que concorreu e ganhou o prêmio de Melhor Página de Divulgação, me senti vencedora por ele, também”, afirmou. Patrícia recebeu, então, três troféus: além do de Melhor Repórter Mulher 2023, ela recebeu o destinado a Noriel Magalhães e outro como integrante da página @castanhaleuamoeucuido.

Patrícia Baía: esforço no trabalho é recompensado (Foto: Divulgação Redes Sociais)

Com 34 anos de profissão, Noriel Magalhães já atuou em emissoras de TV, como repórter e apresentador, e há 24 anos está na TV Liberal. "Essa é a terceira vez que venço o prêmio de Melhor Repórter Homem pela Unopar. O Prêmio vem valorizando os profissionais que atuam no município. É um privilégio estar entre os melhores, na minha área, na cidade onde moro e na região na qual atuo. É um reconhecimento pelo trabalho venho exercendo em Castanhal e na região nordeste do estado", destacou Noriel.

Noriel Magalhães: 34 anos de jornalismo (Foto: Divulgação Redes Sociais)

Ele ressalta que a premiação se constitui em um incentivo para que exerça o seu trabalho diário com respeito e dignidade, levando notícias ao público, com profissionalismo. "Essa é maneira como busco sempre contribuir para uma sociedade mais bem informada, justa e consciente de seus direitos e deveres", concluiu.