Investimento em medicamentos e insumos no Pará cresceu 48% em um ano

O Ministério da Saúde divulgou, nesta segunda-feira (24), que os investimentos para aquisição de medicamentos e insumos no Pará cresceu 48% em um ano. Foram repassados R$ 51,9 milhões, em 2023. Já em 2024, o valor saltou para R$ 77 milhões. Em todo o Brasil, o valor dedicado para este fim foi de R$ 1,8 bilhão no ano passado.

O aumento do valor investido no Pará foi para que os municípios adquiram mais medicamentos e insumos prioritários - o que impacta diretamente na melhoria do acesso a medicamentos essenciais na Atenção Primária à Saúde (APS).

Além disso, o Pará também recebeu recursos destinados a situações de calamidade. Municípios do estado afetados por secas e estiagens receberam parte dos R$ 13 milhões para assistência farmacêutica básica nessas condições adversas.

Com discussões em andamento sobre um novo reajuste para 2025, o Ministério da Saúde afirma que a ampliação do acesso da população a medicamentos essenciais deve continuar.