Inteligência Artificial na Medicina é debatida em congresso em Belém

Inicia nesta quinta-feira (15) e segue até domingo (18), em Belém, o XX Congresso Médico Amazônico. O evento, que ocorre no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, s/n, bairro Marco, é considerado uma preparação para a 30ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontece no Pará, em 2025. Entre os destaques dos debates está a conferência sobre “Inteligência Artificial na Medicina”, ministrada pelo cardiologista, editor-chefe e criador do site Afya CardioPapers, Eduardo Lapa, na sexta-feira (16), às 19h30.

O XX Congresso Médico Amazônico vai reunir profissionais de referência na área da saúde no âmbito regional e nacional. O tema central é “Sustentabilidade e Saúde na Amazônia: Desafios e Oportunidades para a COP 30”. Na conferência sobre “Inteligência Artificial na Medicina”, Eduardo Lapa vai apresentar exemplos de como essa tecnologia já vem sendo aplicada em diferentes especialidades e seus benefícios.

Segundo Eduardo Lapa, a aplicação da IA não será limitada a uma especialidade. Essa é uma tecnologia, diz ele, que irá permear todas as áreas da Medicina, melhorando a produtividade dos profissionais e o acompanhamento integral dos pacientes. Entre os exemplos de aplicação da IA, Lapa cita que já há antibióticos sendo testados que foram selecionados por meio dessa tecnologia. Também há transcritores de consulta, um aparelho que acompanha toda a conversa entre médico e paciente e registra no prontuário todos os pontos, o que gera uma economia de até 3 horas por dia do tempo do profissional.

Cardiologista, editor-chefe e criador do site Afya CardioPapers, Eduardo Lapa ministra conferência sobre o tema, nesta sexta-feira (16). Foto: Divulgação

Existem, ainda, aplicativos que fazem a análise de receitas médicas, identificando interações medicamentosas e dosagens, que acompanham o paciente após consulta, lembrando dos remédios, retornos agendados, tirando dúvidas da doença e efeitos colaterais. De acordo com Eduardo Lapa, um artigo recente apontou resultados positivos para pacientes diabéticos que aplicam insulina e que utilizaram um aparelho, tipo assistente de voz, que os ajudava no controle de dosagem do medicamento. Outro estudo na área da cardiologia apontou que com exame de eletrocardiograma lido por um protocolo específico de IA reduziu-se o tempo para o paciente fazer o cateterismo.

Em relação à região Amazônica, que possui particularidades de estrutura e logística, Eduardo Lapa destaca que muitas das aplicações de IA não necessitam de conexões potentes de internet, o que é um ponto positivo para chegar a locais distantes e com pouca infraestrutura.

Programação

Além de Eduardo Lapa, o XX Congresso Médico Amazônico também terá o coordenador do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Afya em Abaetetuba/PA, Esdras Edgar, como um dos convidados. Ele vai palestrar no sábado (17), às 17h15, sobre “Medicina de precisão e o futuro dos cuidados de saúde na Oncogeriatria”.

A programação completa do XX Congresso Médico Amazônico está disponível no link https://doity.com.br/cma . No site também é possível realizar a inscrição. Estudantes e professores da Afya contam com condições especiais na taxa de inscrição.