Instituto Histórico e Geográfico do Pará empossa nova diretoria nesta quarta-feira,13

O Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP) realiza nesta quarta-feira (13) a cerimônia de posse da nova diretoria da entidade, em Belém. O geógrafo e professor Álvaro do Espírito Santo assume a presidência para um mandato de três anos, sucedendo a historiadora Anaiza Vergolino e Silva.



A solenidade será realizada às 18h, no salão nobre da Associação Comercial do Pará, no bairro do Comércio. A nova diretoria foi eleita no último dia 28 de abril.



Fundado em 3 de maio de 1900, o IHGP completou 126 anos neste mês. A instituição surgiu sob o nome de Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico do Pará, com o objetivo de preservar a memória, os documentos históricos e o patrimônio cultural do estado.



A ata de fundação foi assinada por 56 intelectuais, autoridades e personalidades da sociedade paraense. Entre os nomes que participaram da criação da entidade estão Domingos Antônio Raiol, o Barão de Guajará, Arthur Vianna, Teodoro Braga, Ophir Loyola e Lauro Sodré.



Primeiro presidente do instituto, Domingos Raiol ficou conhecido pela obra “Motins Políticos”, considerada uma das principais referências sobre a história do Pará no período imperial. A atual sede do IHGP funciona no palacete onde o historiador viveu, no bairro da Cidade Velha, em Belém.



Formado em Geografia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Álvaro do Espírito Santo atua como professor da Faculdade de Turismo da universidade desde 1979. Também já presidiu a antiga Paratur, órgão estadual de turismo, e ocupou cargos na Secretaria de Estado de Turismo.



Entre as propostas anunciadas para a nova gestão estão a ampliação das atividades culturais do instituto, fortalecimento administrativo da entidade e criação de novos setores voltados para relações institucionais e pós-graduação. A diretoria também pretende ampliar parcerias e incentivar a participação de jovens em ações ligadas à preservação da memória e do patrimônio histórico do Pará.

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