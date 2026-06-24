Inscrições para PSS com 9 vagas na área de saúde encerram nesta quinta-feira (25)

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) encerra nesta quinta-feira (25) as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado à contratação temporária de profissionais de nível superior para atuação na área de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais.

Ao todo, são ofertadas nove vagas para os cargos de Analista de Saúde Ocupacional – Perícia Médica e Analista de Saúde Ocupacional – Psiquiatria. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Belém, Ananindeua, Breves, Castanhal, Itaituba e Marabá.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Integrado de Processos Seletivos (Sipros), até as 23h59 desta quinta-feira. Não há cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo prevê reserva de vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas (PPIQ), conforme a legislação estadual. Os interessados devem preencher o cadastro eletrônico e informar dados pessoais, formação acadêmica, experiência profissional e qualificação profissional.

A seleção contará com etapas de análise documental, avaliação curricular e entrevista. Os candidatos aprovados serão contratados por prazo determinado para atuar em ações voltadas à saúde ocupacional dos servidores estaduais.

A remuneração para os cargos é de R$ 3.047,45, com jornada de trabalho de 30 horas semanais.

O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal do Sipros (www.sipros.pa.gov.br). O processo seletivo terá validade de dois meses, podendo ser prorrogado por igual período.