Imprensa italiana repercute morte de adolescente após picada de mosquito no Pará

Vários jornais italianos repercutiram neste sábado (29) a morte do adolescente Matteo Chieu, de 14 anos. Ele foi picado por um mosquito e morreu na última sexta-feira (28), no Pará. O caso teria ocorrido na cidade de Salinópolis, onde moram os parentes maternos do menino. Noticiários como Il Messaggero, Friuli Oggi, News Italy 24 Press, La Republica, IL Giornale Di Vicenza, San Marino RTV, Messaggero Veneto, Affari Italiani e RAI TV foram alguns dos veículos que divulgaram a morte do menino.

Matteo é natural de Tolmezzo, no norte da Itália, onde concluiu o primeiro ano de uma escola científica da cidade, segundo os jornais italianos. Logo após, o adolescente veio para o Brasil visitar a mãe, Denise Farias, dentre outros parentes que residem em Salinópolis, no Pará. O pai de Matteo é um conhecido comerciante de Tolmezzo e já embarcou ao Brasil.

Conforme os noticiários italianos, as primeiras informações são de que o adolescente ainda chegou a ser internado em um hospital após a picada, mas a dinâmica do caso ainda não é clara. Portanto, não há confirmação se a picada ocorreu em Salinópolis e Matteo foi trazido para Belém ou tratou por lá mesmo.

A reportagem de O Liberal tenta levantar mais detalhes acerca do ocorrido.