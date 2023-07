Italiano de 14 anos morre no Pará após ser picado por mosquito

O jovem italiano Matteo Chieu, de 14 anos, morreu na última sexta-feira (28), após ser picado por um mosquito durante viagem de férias no Brasil. A notícia foi divulgada por jornais italianos e replicados pelos sites Terra e Isto É, que não chegaram a informar qual fator teria levado o menino à óbito.

As primeiras informações são de que o adolescente chegou a ser internado em um hospital após a picada, mas a dinâmica do caso ainda não é clara e está sendo apurada pela reportagem.

Matteo é natural de Tolmezzo, no norte da Itália, e tinha viajado ao Brasil para se encontrar com a família da mãe, Denise Farias, que é da cidade de Salinópolis, no Pará.

A mãe do jovem, Denise, utilizou as redes sociais para informar sobre o velório de Matteo, que iniciará na manhã do próximo domingo (30), na Igreja dos Capuchinhos, em Belém. Em seguida, o corpo será cremado.

"Agradecemos todas as orações e mensagens de amor e carinho neste momento tão doloroso para todos nós que conhecemos esse anjo tão especial", escreveu ela.

A Reportagem do Grupo Liberal acionou a Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) e a Secretaria de Saúde Municipal (Sesma) para apurar mais detalhes do caso.