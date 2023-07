Picada de cobra gera confusão e denúncia de agressão em hospital; entenda

Uma confusão generalizada aconteceu, nesta sexta-feira (14), após um idoso procurar atendimento no local após ter sido picado por uma cobra. O acompanhante - que é um líder comunitário - alega ter sido agredido por um policial militar. Vídeos registraram parte da confusão na frente ao Hospital Geral Roberto Santos, na Bahia.

Segundo informações, o idoso tem 61 anos. Ele buscou ajuda no Hospital Eládio Lasserre, mas foi orientado a dirigir-se ao Hospital Roberto Santos. Ao chegar à emergência, o idoso teria sido informado de que o médico plantonista fazia esse tipo de atendimento e que devia procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O paciente foi atendido na UPA próxima à unidade. Após ser indicado para transferência, o idoso foi encaminhado para um leito no hospital. O estado de saúde dele não foi divulgado. Um líder comunitário que acompanha o idoso para prestar atendimento registrou um vídeo denunciando a situação. Ele se identificou como Cassiano Batista. "Estou com um senhor que foi picado por uma cobra e o médico aqui disse que não vai atendê-lo, que o atendimento deve ser feito na UPA. Já fui à UPA e me informou que é aqui. E aqui fica o jogo de botões. Apareça aqui, doutor", disse ele enquanto gravava. "Isso é negligente", acrescentou.

Em seguida, Cassiano afirmou ter sido ameaçado de prisão por filmar o episódio. Ele relatou ter levado um tapa de um policial militar. "Fui agredido por esse policial militar. Ele me atacou e isso é injusto. Ele me deu um tapa e eu não aceitei o que ele fez comigo", disse o homem.