Cobra sucuri é capturada em via pública por moradores de Capanema; vídeo

Uma cobra sucuri foi capturada por moradores de Capanema, nordeste do Pará. De acordo com relatos que circulam nas redes sociais, o animal foi encontrado no bairro Caixa d’Água, na tarde da última sexta-feira (30).

Um vídeo divulgado na web mostra pelo menos dois homens tentando imobilizar o animal, com a ajuda de uma corda e de um pedaço de madeira. A cobra foi avistada em via pública. Não há informações sobre o que foi feito com a sucuri.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou à Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA) e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBMPA) informações sobre se os órgãos especializados foram acionados para fazer o resgate da serpente, e aguarda um retorno.

O que fazer ao encontrar uma cobra no meio urbano?

De acordo com a PMPA, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), ao encontrar uma cobra ou qualquer outro animal silvestre nessas situações, o importante é ligar para o 190.