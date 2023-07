Estacionamentos clandestinos são retirados da praia do Atalaia, em Salinópolis

Seis estacionamentos clandestinos montados no Monumento do Atalaia (Mona), em Salinópolis, nordeste paraense, foram retirados nesta sexta-feira (28). Segundo a polícia, os espaços estavam instalados em área de preservação, para atender pessoas que frequentam a praia do Atalaia, principalmente à noite, quando ocorrem festas em barracas e shows. Os responsáveis pelos estacionamentos não foram identificados. Um boletim de ocorrência foi registrado por crime ambiental. A Polícia Científica fez a perícia no local.

De acordo com a delegada Andrezza Franco, da Polícia Civil, as ações visam fiscalizar e regularizar a atividade de estabelecimentos para que tudo funcione dentro da legalidade. “Estamos aqui para fiscalizar bares, restaurantes, casas de festas, hotéis e estacionamentos, além de regularizar os que estiverem atuando de forma irregular. Entretanto, no caso dos locais que foram desmobilizados, verificamos que eles não podem fazer um estacionamento em um local que não está na posse deles, além de se tratar de uma área de preservação ambiental”, ressaltou.

O procedimento foi realizado após a identificação dos espaços delimitados com estacas e arames. “Eles estão colocando pessoas para cobrar valores e aferir lucros em um espaço que não está legalizado, e que nem nós poderemos fazer isso (a legalização). Então, retiramos o material que delimitava as áreas de estacionamento para que não sejam instaladas novamente”, acrescentou a delegada.