Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré realiza visita ao Rio de Janeiro; confira a agenda

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré participará da abertura oficial da exposição ‘Caminhos para Belém – o amor que flui como água’ na próxima sexta-feira (28) no Rio de Janeiro. A abertura do evento será às 10h, no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. A exposição segue aberta para visitação até 28 de março. A chegada ao estado será na quarta-feira (26), com traslado para a Paróquia Nossa Senhora da Ajuda, na Ilha do Governador,

Ainda no mesmo dia, na quarta, a programação das visitas encerrará na Igreja Mãe da Divina Providência (Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria). Já na quinta-feira (27), estão programadas diversas visitas às igrejas. E, na sexta-feira (28), a Imagem Peregrina estará no Santuário do Cristo Redentor, a partir das 7h30. E, em seguida, segue para a abertura da exposição, com retorno a Belém após esta programação.

Exposição

Com o tema "Caminhos para Belém - o amor que flui como água", a exposição itinerante do fotógrafo paraense Alexandre Baena retrata o caminho de fé dos peregrinos, romeiros e promesseiros do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A exposição teve sua abertura oficial no dia 30 de outubro de 2024, no Museu de Arte Sacra de São Paulo, que também contou com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, recebida com cantos marianos e celebrações de reverência.

O fotógrafo Alexandre Baena, descreve a sua emoção em realizar a exposição, “Caminhos para Belém - o amor que flui como água", destacando que é um projeto que vai além das fronteiras territoriais do Pará. “A escolha do nome remete a peregrinação a Belém mostrando imagens dos promesseiros, romeiros e peregrinos de uma das maiores manifestações religiosas conhecidas mundialmente, e levar o Círio de Nazaré para as cinco regiões brasileiras, nos meses que antecedem a COP 30, é também reforçar a mensagem que em 2025”, enfatiza Baena, que é o curador e fotógrafo da exposição.

A itinerância percorre as cinco regiões brasileiras, iniciando por São Paulo, em seguida, Rio de Janeiro, Brasília-DF, Pernambuco, Santa Catarina, com finalização em Belém. A exposição “Caminhos para Belém - o amor que flui como água” tem o patrocínio da Prefeitura Municipal de Belém, do Governo do Estado do Pará por meio do Banpará, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e apoio da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Programação:

Dia 26 de fevereiro

05h35 - Chegada no aeroporto do Galeão

13h - Traslado para a Paróquia Nossa Senhora da Ajuda - Ilha do Governador

14h30- Chegada e início das celebrações devocionais

19h - Santa Missa de encerramento

21h - Início do traslado para a Igreja Mãe da Divina Providência (Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria)

Dia 27 de fevereiro

07h30 - Início do traslado para a Igreja Nossa Senhora da Lampadosa

08h - Santa Missa com a presença das irmandades marianas, seguida de adoração eucarística.

11h - Início da procissão em direção à Igreja Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos

15h -Início do traslado para a Igreja Mãe da Divina Providência (Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria)

16h - Chegada na Igreja Mãe da Divina Providência

17h - Santa Missa na Igreja Mãe da Divina Providência

18h - Cenáculo Mariano Mãe da Divina Providência

Dia 28 de fevereiro

07h30 - Visita ao Santuário do Cristo Redentor.

10h - Abertura da Exposição “Caminhos para Belém – o amor que flui como água”, no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro

Serviço:

Exposição itinerante "Caminhos para Belém - o amor que flui como água’"

Artista: Alexandre Baena

Técnica: fotografias

Abertura: 28 de fevereiro de 2025

Local: Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro

Hora: 10h (dez horas)

Período: 28 de fevereiro a 28 de março de 2025

Endereço: Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro Av. República do Chile, 245 - Centro, Rio de Janeiro.