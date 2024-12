Igreja Matriz de Vigia de Nazaré reabre após dois anos de reforma completa

Após dois anos de reformas, a Igreja da Mãe de Deus, localizada no município de Vigia de Nazaré, volta a receber os fiéis nesta quinta-feira, 12 de dezembro. Construída no século XVIII, a igreja é um marco histórico e cultural do Pará, sendo a segunda grande edificação jesuíta na Amazônia. A restauração foi realizada por meio de uma parceria entre o Governo do Estado, a Diocese de Castanhal e a prefeitura de Vigia de Nazaré.

Fachada da Igreja Matriz de Vigia de Nazaré (Foto: Divulgação | Agência Pará)

“A entrega da reforma da Igreja da Mãe de Deus é mais uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com a valorização da nossa história e da nossa memória. Junto com o governador Helder Barbalho, firmamos, em 2022, esse compromisso com a população de Vigia, cidade com mais de 400 anos de história, que está nas nossas raízes. Estamos muito felizes com essa entrega”, afirmou Ursula Vidal, secretária de Estado de Cultura.

Tombada pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1954, a Igreja Matriz de Vigia representa um importante legado cultural e arquitetônico do Pará. Sua construção, que começou em 1734, é um exemplo do estilo Barroco Jesuítico e se destaca por suas torres, sinos e ornamentação detalhada.

“A igreja é muito preciosa para a história da cidade e do Estado. Sabemos que edificações como essa precisam de cuidado e investimento contínuo do poder público. É um patrimônio do Pará, uma edificação construída pelos jesuítas no início do século XVIII, e que agora, restaurada, também se torna um importante atrativo turístico e cultural para a região”, complementou a secretária.

As obras incluíram a instalação de subteto de alumínio, troca de piso cerâmico por ladrilhos importados da Itália, restauração do piso hidráulico da nave central, substituição de escadarias de madeira por estruturas metálicas, instalação de paredes de vidro, reparos no altar-mor e altares laterais, restauração do sino frontal e do salão superior, substituição da rede elétrica, reforço estrutural contra infiltrações e reurbanização da área ao redor da igreja.

A igreja, que é dedicada à Nossa Senhora de Nazaré, também é conhecida por abrigar o Círio mais antigo do Estado. Além de sua importância religiosa, o templo desempenha um papel histórico na educação de Vigia, já que o salão superior chegou a abrigar um colégio jesuíta.