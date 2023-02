Igreja católica de Barcarena realiza ação contra a fome em alusão à Campanha da Fraternidade

Alumínio, caulim, soja. Boa parte da riqueza do Pará passa por Barcarena. Apesar disso, o município, que em 2021 foi eleito a 8ª melhor cidade do Brasil para se investir no setor industrial, amarga um índice nada honroso. Segundo o Censo 2023 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 30% da população barcarenense está na pobreza.

Tentando alertar para a situação e conscientizar o compartilhar, a Igreja Católica do município fará parte da Campanha da Fraternidade que este ano terá como tema ‘Fome e Fraternidade’. Lançada nacionalmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) , a campanha busca trazer luz ao tema, fomentando ações em todos os níveis, para minimizar os impactos desta realidade na vida do povo brasileiro.

Após o lançamento oficial da campanha, a Paróquia São Francisco Xavier realizará duas ações próprias, voltadas para o contexto do município. A primeira será uma das mais longas campanhas de doação da alimentos da história do município, durando 40 dias. A outra será de conscientização de crianças e jovens de uma forma ousada. Os religiosos irão às escolas particulares da cidade, mostrar para os estudantes os efeitos da ganância e da pobreza na sociedade.

“Nosso grande objetivo é promover um diálogo sobre a problemática da fome, mostrando para estes jovens a importância de combatermos isso, de compartilharmos, de vivermos sem acumúlos desnecessários e, principalmente, respeitando e querendo o bem de nosso próximo”, diz Raylson Tavares, membro da Equipe Paroquial e Coordenador da Cáritas, responsável pela dimensão social da paróquia em Barcarena.

Situação dramática

No Brasil, mais de 33 milhões de pessoas estão em situação de fome, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O país voltou a aparecer no Mapa da Fome das Organizações das Nações Unidas, a ONU, depois de uma década.

Mais de 30% da população de Barcarena está na linha da pobreza (Vincent Bosson/ Foto Arena/AE/ Arquivo)

A emergência sobre o assunto fez com que, pela terceira vez, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) assumisse a realização de uma Campanha da Fraternidade, convocando todos a considerar a fome como referência para reflexão e propósito de conversão. A Campanha da Fraternidade deste ano tem como tema “Fraternidade e Fome” e o lema bíblico, extraído de Mateus 14, 16: “Dai-lhe vós mesmo de comer!”.

O lançamento oficial foi realizado no dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, às 10h, na sede da CNBB, em Brasília (DF), e um dos objetivos é propor aos fieis um caminho de conversão para não ceder à cultura da indiferença frente ao sofrimento humano conforme pede o Papa Francisco.

A Campanha da Fraternidade

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) propõe à Igreja e a todos os homens e mulheres de boa vontade, pela 60ª vez, desde 1964, a Campanha da Fraternidade. No Brasil, a Campanha da Fraternidade é um modo de a igreja celebrar o tempo da Quaresma, com oração, jejum e caridade associado à reflexão e ação sobre um tema específico.

Cartaz da Campanha da Fraternidade 2023 (Divulgação)

Expressão de comunhão, conversão e partilha, a Campanha desperta o espírito cristão e comunitário na busca do bem comum; educa para a vida em fraternidade e renova a consciência da responsabilidade de todos pela ação evangelizadora, em vista de uma sociedade de irmãos.

A Coleta Nacional da Solidariedade, gesto concreto da Campanha da Fraternidade, acontece em todas as comunidades do Brasil, no Domingo de Ramos. Em 2023, a coleta será realizada no dia 2 de abril. Do total arrecadado, as dioceses enviam 40% ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), gerido pela CNBB, ação responsável pelo atendimento a projetos sociais em todo território brasileiro. A outra parte, 60%, permanece nas dioceses para atender projetos locais, pelos respectivos Fundos Diocesanos de Solidariedade (FDS).