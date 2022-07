Fome no Brasil: 60 milhões de pessoas enfrentam algum tipo de insegurança alimentar no país

Um relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) divulgado nesta quarta-feira (6) revelam o agravamento da fome no Brasil. No período de 2019 a 2021, 61,3 milhões de brasileiros enfrentaram algum tipo de insegurança alimentar – o que representa três em cada dez habitantes país, que tem uma população estimada em 213,3 milhões de pessoas. As informações são do G1 Mundo.

Desse total, 15,4 milhões enfrentaram uma insegurança alimentar grave, caracterizada quando as pessoas ficam sem comida e passam fome, chegando a ficar sem comida por um dia ou mais. O restante teve insegurança moderada, quando as pessoas não tinham certeza sobre a capacidade de conseguir comida e, em algum momento, tiveram de reduzir a qualidade e quantidade de alimentos.

VEJA MAIS

Na pesquisa anterior, entre 2014 e 2016, a insegurança alimentar atingiu 37,5 milhões de brasileiros, sendo que 3,9 milhões estavam na condição grave.

O aumento da forme foi observado em todo o mundo, somando 2,3 bilhões de pessoas que enfrentaram um cenário de insegurança alimentar moderada ou severa, 350 milhões a mais do que o observado antes da pandemia de coronavírus.

Outro dado revelado pela pesquisa mostra que as mulheres sofreram mais com a insegurança alimentar. Em todo o mundo, 31,9% das mulheres no mundo enfrentavam um cenário de insegurança moderada ou grave, acima dos 27,6% apurados entre os homens, no ano passado.