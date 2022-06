Idosa vai às lágrimas ao falar ao vivo que não tem o que comer; vídeo

A idosa Janete Evaristo, de 57 anos, emocionou a repórter Lívia Torres ao relatar que está desempregada e enfrenta dificuldades para alimentar a família. A entrevista foi exibida na última terça-feira (21), durante uma transmissão ao vivo do telejornal RJ1, da TV Globo, que falava sobre a inauguração de uma cozinha que irá distribuir comida para pessoas socialmente vulneráveis.

Janete Evaristo era uma das muitas pessoas que estavam na fila do Prato Feito Carioca do Andaraí, programa da Prefeitura do Rio de Janeiro. Desempregada, a idosa declarou que tem dois netos para alimentar e vive com as dores da perda de uma filha, há dois anos, e do marido, há seis meses. No momento mostrado, a mulher lembrou dos entes queridos que faleceram e se emocionou, mas foi acolhida pela repórter que pediu desculpas por tocar em um assunto delicado.

Dando continuidade, Janete voltou a ir às lágrimas ao relatar da dificuldade em conseguir colocar comida na mesa. "Domingo a gente não tinha nada para comer. Eu estou desempregada, está muito difícil. Eu estou catando latinha, mas não dá. Eu não tenho ajuda de muita gente, então domingo a gente não tinha mesmo nada. Está muito difícil”, disse ela. Veja:

Ajuda dos internautas

Com a apresentação da reportagem, muitos telespectadores e internautas passaram a pedir o contato da idosa para prestarem ajuda, além de se indignaram com a situação de extrema pobreza do país. "Chegamos ao fundo do poço. Quem ainda pode esconder e compactuar com isso que está acontecendo no nosso país?", revoltou-se um. "Eu quero ajudar essa senhora, tem algum contato?", solicitou outro.

A reporter Livia Torres também se manifestou no Twitter. "Dona Janete foi um soco no meu estômago. Dói saber quanta gente tá na mesma situação, sem dignidade. Ela não tem dinheiro pra comer e também não tem um celular. Aos que pediram contato, estamos tentando falar com a neta, que (ainda bem!) tá na escola", disse ela.

Fome no Brasil

Não é de hoje que relatos de brasileiros que vivem em situação de vulnerabilidade são exibidos em rede nacional. Em outubro de 2021, um vídeo de moradores procurando restos de comida em um caminhão de lixo comoveu a internet. Uma das pessoas que foi flagrada pegando restos de comida foi Jaqueline Batista que, na época, relatou que ela e a filha chegam a pegar carne 'verde' do lixo para não passarem fome.

Mapa da Fome

O Mapa da Fome aponta que, só no Rio de Janeiro, mais de 1,2 milhão de pessoas não conseguem colocar comida na mesa, o que equivale a 6,8% de toda a população. Uma pesquisa do Datafolha realizada em abril de 2022 destacou que quase um em cada quatro brasileiros não teve o que comer nos últimos meses.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)