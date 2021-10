Moradores procuram resto de comida em caminhão de lixo; veja

Um vídeo vem comovendo e viralizando na internet ao mostrar um grupo de moradores procurando restos de comida em um caminhão de lixo, no bairro Cocó, área nobre de Fortaleza. O registro, feito dia 28 de setembro, foi postado nas redes sociais do motorista de aplicativo André Queiroz, no último domingo (17). As informações são do G1 Nacional.

"Pois é, muito triste. Existem cenas como essa sempre naquela região. Sempre vejo, mas não como essa daí. Por isso resolvi filmar. É bem impactante", relatou o motorista. Veja o vídeo abaixo:

Em entrevista ao G1, um funcionário do estabelecimento afirmou que a cena acontece toda semana e, além de adultos, crianças também procuram alimentos jogados em um lixão. "É isso aí que você vê no vídeo. É uma pena ver essas pessoas nessa situação humilhante. São idosos e até crianças, algumas vezes. As crianças chegam a entrar no caminhão. Os próprios lixeiros ficam sensibilizados. Alguns chegam até ajudar", contou.

Conforme ele, o momento passou a ser mais frequente depois da pandemia. Antes, os moradores buscavam material reciclável, mas agora buscam pão vencido, frutas, hortaliças e mortadela.