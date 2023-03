Idoso está desaparecido em mata de terra indígena

Já dura 48 horas o desaparecimento do idoso Edvaldo Ribeiro dos Santos, de 60 anos. Ele foi visto pela última vez na manhã do último sábado (4), quando saiu para coletar frutas na Terra Indígena Mãe Maria, em uma área de mata, dentro da aldeia Parxôkô. O local fica às margens da rodovia BR-222, entre Marabá e Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Estado.

Segundo informações da família, o homem tinha o costume de adentrar na mata procurando frutas. A frequência com que ia à aldeia já o fez ser considerado amigo pelos indígenas. "A nossa preocupação é porque ele entrou na mata sem qualquer equipamento, um canivete, um facão, nada. Então não sabemos o que pode ter acontecido com ele. Se ele teve algum mal-estar, se ficou desorientado", disse a irmã de Edvaldo, Claudelice Santos. Ainda de acordo com ela, Edvaldo nunca ficou tanto tempo sem fazer contato e não faz uso de medicamento controlado.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Marabá. Indígenas somam esforços aos familiares nas buscas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já enviou homens para o local, no entanto, a participação da corporação na procura pelo idoso é criticada pela família. "Acionamos o Corpo de Bombeiros, mas eles enviaram só quatro homens para buscas em uma área de 62 mil hectares", analisa Claudelice.

Procurado pela reportagem, o major Felipe Galúcio, comandante do 5º Grupamento Bombeiro Militar de Marabá, confirmou o deslocamento do efetivo para a auxiliar nas buscas. De acordo com ele, os quatro bombeiros são especializados em buscas na selva e estão desde às 8 horas de hoje (6) trabalhando para localizar Edvaldo.