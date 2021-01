Idosa de 108 anos vence Covid-19 e tem alta do Hospital de Campanha, em Belém

Uma senhora de 108 anos recebeu uma das melhores notícias que poderia esperar: sua recuperação e posterior alta após ser infectada pela covid-19. Francisca Bentes da Silva recebeu alta neste domingo (24), do Hospital de Campanha do Hangar em Belém. A idosa é natural de Barcarena, é mãe de 12 filhos e tem 15 netos e bisnetos. É a paciente mais idosa desde a abertura do Hospital de Campanha.

Segundo Maria das Graças Campos, filha de Francisca, a mãe começou a sentir os sintomas há uns 10 dias e logo foi encaminhada para o Hospital de Campanha.

"Foi aqui que confirmaram que ela estava com covid-19, minha mãe tem problemas de gastrite e pressão, ela chorou um pouco antes de vir, ela achou que não ia mais voltar para casa. Agora estou muito feliz, recebi a notícia da alta dela quando eu estava na Igreja e vim correndo buscar ela”, contou a filha, emocionada.

Francisca foi encaminhada para o Hospital de Campanha no dia 20 de janeiro, ela ficou internada em um leito clínico por três dias. Apesar da idade, ela ainda é muito ativa, gosta de dançar, cuidar das plantas e da casa.

“Eu tô sentindo muita alegria em poder voltar para casa, fui muito bem tratada aqui. Desejo muita alegria e saúde para todos que me ajudaram aqui”, agradeceu Francisca Silva.

Ela ainda deixou um alerta à população, "eu peço a todos que não saiam para passear, fiquem em casa, eu não saio, só fico em casa, não recebo visitas e não vou pra casa de ninguém, essa doença é perigosa”.