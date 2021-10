Hospital Regional Público do Araguaia dá alta ao último paciente com a covid-19

No domingo (10), o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, no Sul do Pará, deu alta ao último paciente que estava internado por conta do quadro de covid-19. O hospital, que vai voltar ao atendimento normal, atuou desde abril de 2020, somando 18 meses, no enfrentamento à covid-19. Foram 43 leitos clínicos e 21 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O local é referência para municípios dessa região e integra a rede estadual de hospitais mantida pelo Governo do Pará, com administração da Associação de Saúde, Esporte, Lazer e Cultura (Aselc).

Último paciente

O médico Pascoal Alves do Nascimento, 60 anos, natural do município de Conceição do Araguaia, também no Sul do Pará, foi o último paciente a receber alta do local. Ele enfrentou 14 dias de internação, sendo cinco dias no leito de UTI. Na saída do Hospital Regional, Pascoal destacou a gratidão.

“Não tenho nem palavras para agradecer a toda à equipe. Não me faltou nada; tudo que precisei estava aqui. Agradeço a Deus e a todos os profissionais que fizeram tudo por mim. Não tem nada no mundo que pague o que recebi aqui. Vai ficar muito marcado. Obrigado à equipe e à direção do Hospital. Estou feliz e convicto que tudo dará certo, e logo retornarei aos meus plantões”, disse.

O médico Yrapuan Remígio, que fez parte da equipe assistencial responsável pelo atendimento ao paciente, comentou sobre os desafios dos últimos meses, no enfrentamento à pandemia.

“Há mais de um ano e meio, iniciamos a grande guerra contra a pandemia, com o primeiro paciente que deu entrada neste Hospital, um colega médico. Infelizmente, com ele não conseguimos vencer, mas hoje, depois de 18 meses, com muitas alegrias e tristezas vividas, estamos dando alta a outro colega médico. Iniciamos aqui com um médico e, hoje, terminamos esse ciclo dando alta a outro médico, que venceu a batalha contra a covid-19. Vencemos essa luta”, contou Yrapuan Remígio.

Estratégias e resultados

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, disse que a alta desse último paciente é resultado de diversas estratégias que foram adotadas para o combate à doença, com destaque para a vacinação. "Agora, retomaremos os demais serviços que são essenciais para a região, sempre monitorando o cenário da pandemia para restabelecer ações em caso de necessidade”, destacou o secretário.

A diretora do HRPA, Dagmar Dutra, frisou que a equipe está em festa. "Sabemos que a covid-19 ainda não acabou, mas com o cuidado necessário e a vacinação conseguimos desacelerar o contágio. O Hospital Regional Público do Araguaia se despede do último paciente que estava na ala covid desde o dia 26 de setembro”.

Normalização

A diretora explicou que, a partir de agora, o HRPA normaliza os atendimentos. “Diante do novo cenário, voltamos com os atendimentos normais, estando com todos os leitos disponíveis para nossas especialidades e exames, dos quais somos referência na região Sul paraense, atendendo a todos com qualidade e segurança”, disse Dagmar Dutra.

Os pacientes da região que forem infectados pelo novo coronavírus e precisarem de internação receberão atendimento no Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA). Os encaminhamentos serão feitos pela rede municipal de saúde.