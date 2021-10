Hospital de Campanha de Santarém será desativado no final do mês

O Hospital de Campanha de Santarém (HCS), montado para atuar como retaguarda de atendimentos da covid-19 no oeste do estado, único que ainda está em funcionamento no Estado do Pará, já tem data marcada para encerrar as atividades – 31 de outubro. Após 8 meses de operação, a Unidade deixará de receber pacientes com a covid-19. O HCS atua de forma exclusiva para tratar pessoas positivadas para a doença, com perfil de baixa e média complexidade.

A informação do fechamento do Hospital foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Em Santarém, as internações de pacientes com a covid-19 apresentando quadro estável continuam com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, que disponibiliza 17 leitos exclusivos. Esta, por sua vez, ficará com a exclusividade do atendimento no município a partir de novembro.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que o Hospital de Campanha recebeu um total de 803 pacientes. Desses, 658 receberam alta médica, 120 tiveram agravamento clínico e foram transferidos para outras unidades e 14 evoluíram a óbito. Hoje, a ocupação é de 9 leitos.

A expectativa é que o espaço ocupado pelo 'Campanha' seja entregue para a Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC) até o fim de novembro. Isso deverá acontecer depois da retirada de equipamento, a limpeza do terminal, a sanitização e reparos da estrutura.

O HCS foi inaugurado no dia 20 de fevereiro para realizar atendimentos de pacientes, com covi-19, da região oeste do estado, Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós. A Unidade começou atendendo com 60 leitos. Desses, 56 clínicos e 4 de estabilização. Depois de quatro meses de operação e com diminuição dos casos da doença na região, o número de leitos diminuiu para 40.