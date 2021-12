Hospitais públicos em Santarém passam a exigir comprovação de vacinação para acompanhantes

A nova medida Estadual que obriga estabelecimentos a exigirem a comprovação da vacina da covid-19 começou a valer nesta segunda-feira (6), no estado do Pará. Em Santarém, oeste do Pará, o Hospital Municipal Dr Alberto Tolentino Sotelo (HMS) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas começaram a exigir dos acompanhantes a comprovação da carteira da vacinação com as duas doses do imunizante.

Segundo o diretor técnico do HMS, Dr. Vinicius Savino, a medida interna foi definida pela direção geral técnica e administrativa após a divulgação do decreto estadual. E principalmente, afirma ele, devido ao aumento do número de casos no Centro Especializado de Atendimento Covid-19 UPA 24h, onde evidenciou que 53% dos pacientes internados em novembro no CEACovid-19 não tinham tomado nenhuma dose da vacina e 5% só tinham registro da 1ª dose do imunizante.

“Toda pessoa que vier acompanhar os pacientes no HMS e no Pronto Socorro Municipal deverá apresentar a carteira de vacinação física ou a digital, pelo aplicativo ConecteSus, com as doses cumpridas. O nosso principal objetivo é proteger esses acompanhantes e também reforçar medidas de segurança para proteger o doente internado que estão, na maioria das vezes, com mais predisposição a contrair a forma mais grave da doença”, enfatizou.

A medida começou a valer hoje no HMS e UPA com foco nas orientações e amanhã passará a valer oficialmente, ou seja, não entrará nenhum acompanhante sem a comprovação vacinal. Outra medida interna é quanto ao uso do crachá de identificação.

“Estamos fortalecendo a segurança desses Hospitais e ainda a todo o momento movimentando nossa equipe quanto às orientações sanitárias. Faremos um lembrete contínuo da lavagem das mãos, e os pacientes não poderão transitar nos corredores, a não ser que seja de extrema necessidade”, disse o diretor técnico.

Decreto Estadual

O objetivo do Decreto Estadual, segundo o que informou o Governador é para estimular a imunização contra a covid-19 no Pará. Nele consta que todos os estabelecimentos abertos ao público serão obrigados a exigir comprovante de vacinação aos clientes e usuários. A presença de pessoas não vacinadas só será possível se for comprovada, por atestado médico, a impossibilidade de administração de quaisquer das vacinas dispensadas pelo sistema de saúde.

A comprovação da vacinação deve ser feita mediante apresentação do cartão de vacina, por certificado emitido pelo Ministério da Saúde ou pelo aplicativo "Conecte SUS", associado ao documento oficial com foto.