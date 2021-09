Homem de Medicilândia (PA) reencontra a família em Santa Catarina após 35 anos

Na última segunda-feira (27), aconteceu um encontro emocionante entre José Orlei Pinheiro e sua mãe, Maria de Jesus, após 35 anos separados. As informações são da prefeitura de Garuva (SC).

Atualmente com 62 anos, José Orlei se mudou para o interior do Pará em busca de oportunidade de trabalho. Em Medicilândia, conhecida por produzir muito cacau, o homem passou a trabalhar na colheita do fruto até ter um dos pés amputados devido a diabetes. Ele foi acolhido na Casa de Apoio ao Idoso do municípo e lá teve ajuda para achar sua mãe. O reencontro aconteceu em Garuva, Santa Catarina, onde seus familiares moram, graças ao contato das secretarias de ambos municípios.

"A família disse que o quarto dele já estava pronto, já estava aguardando ele. É mais uma história com final feliz”, confessou a secretária de assistência social de Medicilândia nas redes sociais. O idioso irá morar novamente com sua mãe depois de passar 35 anos longe de casa.