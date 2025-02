Helder fala em conciliar produção sustentável e conservação ambiental em evento do Fundo Bezos

O governador do Pará, Helder Barbalho, destacou a importância da conciliação entre práticas de produção sustentável e a conservação ambiental, nesta quarta-feira (12/02), em Belém, durante a Oficina de Beneficiários do Bezos Earth Fund, entidade filantrópica dedicada ao clima criada por Jeff Bezos, fundador da multinacional de tecnologia Amazon.

O evento contou com a participação de Andy Jarvis, diretor do Futuro da Alimentação do Fundo Bezos, e de representantes de instituições que atuam em parceria com o governo estadual, como The Nature Conservancy (TNC), Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), entre outras.

Nos últimos dois anos, o Bezos Earth Fund concedeu uma série de subsídios para apoiar soluções para a natureza e o clima na Amazônia brasileira e, conforme a organização, a oficina é uma oportunidade para reunir os beneficiários para revisar o progresso, fortalecer sinergias e planejar atividades futuras para a partir de 2025.

"A oportunidade com o estado e cidade sede da COP faz com que o mundo volte os olhos para nós e nos oportuniza apresentar aquilo que nós estamos realizando e particularmente convocar vocês a estarem conosco e com a adesão, escalar com a dimensão que devemos buscar para que, efetivamente, estas políticas públicas e essas iniciativas possam gerar impacto diante das urgências climáticas, das ambições", enfatizou o chefe do executivo paraense ao fazer uma referência aos parceiros que colaboram com o governo estadual desde 2019, na construção das bases para o Plano Estadual Amazônia Agora, que tem como meta a restauração de 5,65 milhões de hectares até 2030.

Na ocasião, Helder Barbalho apresentou, entre as principais estratégias do governo paraense, o Programa Pecuária Sustentável, lançado pelo Estado, que prevê a identificação individual e a rastreabilidade do gado paraense e se propõe a concluir essas etapas de implantação até dezembro de 2026.

VEJA MAIS

"Fizemos um chamamento aos produtores de proteína animal para que pudessem ter integridade da sua atividade produtiva, para que pudessem compreender uma mudança no uso do solo, inclusive uma mudança comportamental da atividade no mundo da pecuária, saindo da agenda da pecuária extensiva para a pecuária intensiva, mostrando que é possível, sem derrubar uma árvore, produzir ainda mais. Quando olhamos hoje e comparamos ao passado recente nós verificamos que o Pará reduz o desmatamento e aumenta a sua produção de proteína animal, portanto os resultados estão aí com números", informou o governador.

"Além disso, destaco o apoio decisivo do Fundo Bezos. A lógica é a valorização das boas práticas da proteína animal, a integridade da cadeia produtiva para transmitir a mensagem à indústria da carne de que a produção do nosso estado é sustentável, é íntegra e segue regras de compliance que podem apontar, para quem consome e para toda a cadeia produtiva, o processo sustentável com práticas legais e a rastreabilidade. Foi o que encontramos como fórmula para esse processo", complementou Helder Barbalho.

Visão de futuro

"Hoje estamos em processo de amadurecimento e consolidação, para podermos chegar no próximo ano em 100% das 26 milhões de cabeças de gado com rastreabilidade individual, de todo o rebanho, seja em pastagem, nas propriedades rurais, seja em trânsito para a indústria da carne, o que permite a transparência e a segurança. Isto coloca o Pará em uma posição de vanguarda", disse o governador.

Helder Barbalho frisou ainda que, com o programa Pecuária Sustentável, o Pará se antecipou à demanda de mercado por carne comprovadamente livre de desmatamento, afastando dos produtores do estado riscos de mercado.

"Nós enxergamos isso no ano passado quando a França aponta para os seus principais apoiadores de comercialização de atacado e de varejo que não mais fizesse a aquisição de animais oriundos do Brasil ou oriundos de qualquer ato de desmatamento, portanto indo além do que diz a legislação brasileira e do código florestal, portanto o Pará se antecipa para apresentar aos mercados que nós aqui adotamos práticas de transparência, com os procedimentos, e acima de tudo, integridade da cadeia produtiva para que isso nos deixe ativos e não corra qualquer risco de embargos ou restrições mercadológicas", explicou Barbalho.

Clima e meio ambiente

O governador do Estado aproveitou o momento para dar destaque ao lançamento da primeira concessão pública de restauração florestal do Brasil, na APA Triunfo do Xingu, a estratégia de Pagamento por Serviços Ambientais, o Plano de Bioeconomia e o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, além do Sistema Jurisdicional de REDD+, para a comercialização de créditos de carbono no mercado voluntário.

"Este é o modelo que o Pará está adotando. Avançamos, sem dúvida, e hoje estamos preparados com diversas estratégias sólidas. Não estamos aqui a falar de algo embrionário, de ideias, mas estamos aqui a convocá-los, para que juntos, possamos dar escala àquilo que está planejado pelo estado do Pará. Só com escala nós seremos capazes de mudar efetivamente o rumo das emissões no Brasil, particularmente na Amazônia, e ao mudar essa realidade no Pará certamente nós estaremos cumprindo boa parte da jornada de cooperação e colaboração do nosso país. Olhem o Pará como estado seguro para a parceria, com previsibilidade, estabilidade institucional e jurídica, e acima de tudo com decisão política de que este estado pode e deve e haverá de construir a liderança das transformações para um mundo sustentável, cuidando das pessoas", concluiu o governador.

Cristian Samper, diretor-executivo de Soluções para a Natureza do Fundo Bezos, destacou a relevância de metas e objetivos concretos do governo do Pará e que o objetivo da organização é colaborar para alcançá-los.