Helder anuncia 'mutirão' de vacinação de pessoas de até 30 anos em Parauapebas

O governador Helder Barbalho anunciou na noite desta segunda-feira (12), em suas redes sociais, que participará nesta quarta-feira (14) de um ação de vacinação massiva contra a covid-19 no município em Parauapebas, no sudeste paraense. O Estado enviou cerca de 15 mil doses de vacina ao município e a meta é vacinar toda a população com 30 anos ou mais.

#VemVacina💉 Atenção moradores do município de Parauapebas! Nesta quarta-feira (14), vamos fazer um mutirão de vacinação na cidade. Você que tem 30 anos para mais, vá até um dos postos de imunização e bora vacinar. pic.twitter.com/eis2znYwd3 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) July 13, 2021

"Nós faremos um grande mutirão pela vacina", disse Helder. "Você que tem 30 anos para mais, vá até um dos postos de imunização e bora vacinar".

A redação integrada de O Liberal segue acompanhando as agendas de imunização contra a covid-19 em todo o Pará e na Grande Belém. Acompanhe.