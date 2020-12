Grupo Liberal apoia campanha de ação solidária “Faça uma criança feliz”

Cento e cinquenta famílias carentes (nas quais existem 300 crianças) que vivem no Furo das Marinhas, na ilha do Mosqueiro, que pertence a Belém, capital paraense, estão na expectativa de serem beneficiadas neste Natal por meio da ação solidária “Faça uma criança feliz”. O evento em 2020 será realizado nos dias 21 e 22 deste mês, em frente à paróquia no Furo das Marinhas.

A campanha de arrecadação dos donativos conta com o apoio do Grupo Liberal e visa conseguir donativos junto à sociedade para composição de, no mínimo, 150 cestas básicas às famílias. Quem quiser pode doar alimentos, além de roupas, calçados e brinquedos novos ou seminovos.

As doações podem ser feitas na sede do Grupo Liberal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Ela fica na avenida Romulo Maiorana, 2473, no bairro do Marco, em Belém. Entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa.

Desde 2017, a decoradora Michele Melo, 43 anos, é uma das 30 colaboradoras da iniciativa. Ela conta que o surgimento da ação se deu pela solidariedade de uma moradora de Mosqueiro.

“Há sete anos, a ação foi criada pela Elisângela, que era ribeirinha e agora mora no Furo das Marinhas, em Mosqueiro. Ela teve uma infância também pobre na ilha e quando conseguiu ter uma condição financeira melhor passou a pensar em ajudar essas crianças”, explica Michele Melo, estudante de designer de interiores.

Ainda segundo Michele, que é uma das 30 colaboradoras e incentiva a doação na sociedade, a solidariedade da criadora da ação “Faça uma criança feliz” ganhou força e se manteve até hoje, depois que a idealista alcançou uma graça divina.

“O filho dela adoeceu e ela fez um propósito para Deus curá-lo: dar andamento no projeto. Aí Elisângela iniciou a ação solidária e as pessoas começaram a ajudar. A conheci um dia em que fui na casa dela fazer uma decoração. E ela me perguntou se eu podia ser colaboradora e aceitei. Sempre peço para os meus amigos colaborarem também. Então, é um projeto que é pobre ajudando pobre”, conta Michele Melo, que nasceu e mora em Mosqueiro, há seis meses.

“Não são atendidas todas as famílias do Furo das Marinhas, e somente as mais necessitadas são cadastradas. Nos dias do evento, além da entrega dos donativos arrecadados, acontece uma festa e grande ceia. Desde que fazemos essa ação, nunca conseguimos arrecadar as 150 cestas de alimentos às famílias. Já conseguimos somente 30”, lamenta Melo.

Diante disso, é feito um sorteio para definir quem será beneficiado. “Há famílias que vão embora sem receber alimentos. Este ano, temos a esperança que vamos conseguir beneficiar a todas. Quanto às roupas e calçados a gente faz exposição das peças masculinas e femininas nas barraquinhas, em frente à igreja. Aí as pessoas das 150 famílias convidadas entram e escolhem. O projeto ainda não é muito conhecido e, se ficar, acho que a gente consegue ajudar mais pessoas”, afirma.

Para a decoradora Michele Melo, ajudar pessoas pobres é algo que não tem preço. “Graças a Deus tenho comida todos os dias e fazer um pouco por quem não tem é uma satisfação imensa. Nem sei o que eu sinto. Se que quando vou lá a emoção é grande. Faço o que for possível para ajudar essas pessoas”.

Serviço:

Quem quiser pode colaborar com a doação de alimentos, roupas, calçados e brinquedos novos ou seminovos na ação solidária “Faça uma criança feliz”. A campanha de arrecadação tem o apoio do Grupo Liberal. As doações podem ser feitas na sede do Grupo Liberal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Ela fica na avenida Romulo Maiorana, 2473, no bairro do Marco, em Belém. Entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa. Mais informações pelo WhatsApp: 91 – 99607 1570.