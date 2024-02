Grande Belém terá tardes com chuva neste fim de semana, diz Inmet

Neste mês de fevereiro dentro do inverno amazônico, o final de semana para quem mora na Região Metropolitana de Belém deverá ser com manhãs com o sol encoberto por nuvens e tardes com chuvas esparsas em toda a extensão dessa área, em geral a partir das 12h. As regiões norte e nordeste (litoral) do estado deverá registrar chuvas fortes. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em Belém.

A sexta-feira (16), como repassa o meteorologista José Raimundo Souza, do Inmet, deverá ter a Grande Belém com céu parcialmente nublado a nublado, pela manhã. Já no período da tarde, o céu se mostrará nublaco a encoberto, com chuvas. Não deverá chover à noite. Neste dia, o sul e o sudoeste paraenses deverão ter chuvas expressivas. As chuvas mais intensas deverão ocorrer na região litorânea do Pará. A temperatura na RMB nesta sexta deverá situar com a mínima de 22 a 23ºC e a máxima de 32 e 33°C. Nas demais regiões do Pará, mínima de 24 a 28°C e máxima de 23 a 33°C.

No sábado (17), o céu deverá permanecer entre nuvens na Grande Belém, pela manhã; à tarde, tem chuva no começo da tarde, mas não chove à noite. A temperatura na RMB mostra-se semelhante à de sexta-feira. No Marajó, no norte do estado, e na região de Salinópolis, no nordeste paraense, ocorrerão chuvas. No sul e sudeste, haverá chuvas isoladas, com temperaturas variando de 23 a 34°C. A região oeste não deverá apresentar chuva.

Na Grande Belém, no domingo (18), deverá apresentar sol entre nuvens pela manhã e chuva à tarde. A temperatura no Pará deverá variar entre 23 a 34°C. "No norte e litoral do Pará, esses três dias (sexta, sábado e domingo) deverão ser com chuvas. No mesmo perído, a Grande Belém terá chuvas esparsas à tarde, em toda a região metropolitana, sem vendaval, mas no litoral podem ocorrer rajadas de vento (ventos fortes), isso porque a Zona de Convergência Intertropical está sedimentada nessa região do estado, e a ZGI provoca a formação de nuvens do tipo cumulonimbus, nuvens de chuva", destaca José Raimundo Souza, do Inmet.