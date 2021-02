Governo informa quantitativo de vacinas distribuídas para os municípios

Os cidadãos paraenses podem acompanhar a distribuição de doses de vacinas contra a covid-19 pelo Governo do Estado a cada um dos 144 municípios por meio do site Vacinômetro disponibilizado pela Secretaria de Saúde (SESPA). A informação acaba de ser divulgada pelo Governo Estadual nesta terça-feira (2). De acordo com a gestão estadual: "Até às 20h de segunda-feira (1º), foi registrado no site do Vacinômetro que 57.247 pessoas foram vacinadas. Desse total 54.743, são profissionais de Saúde, 1.976 são indígenas aldeados e 589 são idosos que vivem em instituições de longa permanência".

A iniciatia é de dar transparência ao processo de divulgação dos dados de vacinados contra a covid-19 no Estado. O serviço é coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

O diretor de Epidemiologia da Sespa, Bruno Pinheiro, explica que o site do Vacinômetro está sendo aperfeiçoado para aprimorar ainda mais a divulgação dos quantitativo de vacinas encaminhadas e dados de vacinados por município. “Estamos modelando o sistema para informar os dados de quantidades de vacinas por município. Será possível identificar as quantidades de doses que foram enviadas pelo Estado; as doses que os municípios informaram que foram aplicadas, pelo nosso formulário online, e as doses que os municípios informaram no sistema do Ministério da saúde (SIPNI-MS)”, afirma.

Entrega

Para garantir que as vacinas chegassem aos municípios, o Governo do Pará realizou a entrega das vacinas nas 13 Regionais de Saúde, e, em menos de 24h depois da chegada das remessas ao estado, todos os 144 municípios do Pará já haviam recebido as doses de vacinas respectivas, como informa a gestão estadual.

“Fizemos um grande esforço para que todos os municípios recebessem as vacinas o quanto antes e agora com a divulgação do quantitativo de vacinas enviadas para os Municípios, a população vai poder saber quantas doses o governo enviou, quantas doses os municípios informam que aplicaram e quantos já estão informadas no sistema oficial do Ministério da Saúde. Assim será possível fazer um balanço se os municípios já conseguiram operacionalizar toda a quantidade de doses que foi enviada", enfatiza o secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho.

Vacinômetro

O Vacinômetro, ferramenta digital desenvolvida pelo Governo do Pará, via Sespa, permite à população acompanhar o número de pessoas que foram vacinadas contra a covid-19 no Estado e é abastecido com dados do sistema do Ministério da Saúde. Esse sistema, por sua vez, é alimentado pelos dados de vacinação fornecidos pelas secretarias municipais de Saúde.

Por ter o site do Ministério da Saúde estado instável nos últimos dias, a Sespa, para não deixar a população sem informações, levou em consideração os dados sobre vacinação fornecidos através das regionais de Saúde, pelos municípios do Estado.

“O Estado do Pará, seguindo metodologia de outros estados da federação, adotou um formulário de coleta online com o consolidado diário informado pelos próprios municípios; por isso, houve uma divergência de dados”, explica o diretor de Vigilância em Saúde, Denilson Feitosa. "Atualmente o Vacinômetro está em consonância com o sistema do Ministério da Saúde, os dados devem ser atualizados e equiparados diariamente e a ferramenta está sendo aprimorada a cada dia para evitar outras instabilidades”, conclui o diretor de Vigilância.